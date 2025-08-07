https://1prime.ru/20250807/putin-860437832.html
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах
Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение многократно высказывается в публикации связанной с Демпартией Соединенных Штатов газеты The New York Times.В статье подчеркивается, что "для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине". Затем этот же тезис повторяется в несколько измененном виде: "Российский лидер считает прямые переговоры с Трампом необходимыми для достижения своих конечных целей на Украине". А потом он приводится и в третий раз: Кремль уверен, что переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов на высшем уровне - "лучший шанс добиться победы" в спецоперации.Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выражают надежду на успех саммита.
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение многократно высказывается в публикации связанной с Демпартией Соединенных Штатов газеты The New York Times
.
В статье подчеркивается, что "для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине". Затем этот же тезис повторяется в несколько измененном виде: "Российский лидер считает прямые переговоры с Трампом необходимыми для достижения своих конечных целей на Украине".
А потом он приводится и в третий раз: Кремль уверен, что переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов на высшем уровне - "лучший шанс добиться победы" в спецоперации.
Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выражают надежду на успех саммита.
