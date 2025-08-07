Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах - 07.08.2025
Политика
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах
Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:04+0300
2025-08-07T16:20+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
переговоры
конфликт на украине
сво
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение многократно высказывается в публикации связанной с Демпартией Соединенных Штатов газеты The New York Times.В статье подчеркивается, что "для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине". Затем этот же тезис повторяется в несколько измененном виде: "Российский лидер считает прямые переговоры с Трампом необходимыми для достижения своих конечных целей на Украине". А потом он приводится и в третий раз: Кремль уверен, что переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов на высшем уровне - "лучший шанс добиться победы" в спецоперации.Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выражают надежду на успех саммита.
владимир путин, дональд трамп, переговоры, конфликт на украине, сво
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, Конфликт на Украине, СВО
16:04 07.08.2025 (обновлено: 16:20 07.08.2025)
 
"Шанс достичь цели". NYT уверяет в коварстве Путина на переговорах

NYT: Путин считает, что встреча с Трампом - ключ к достижению целей на Украине

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кремль считает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это способ достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение многократно высказывается в публикации связанной с Демпартией Соединенных Штатов газеты The New York Times.
В статье подчеркивается, что "для Путина встреча с Трампом — ключ к достижению целей на Украине". Затем этот же тезис повторяется в несколько измененном виде: "Российский лидер считает прямые переговоры с Трампом необходимыми для достижения своих конечных целей на Украине".
А потом он приводится и в третий раз: Кремль уверен, что переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов на высшем уровне - "лучший шанс добиться победы" в спецоперации.
Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выражают надежду на успех саммита.
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Политика Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Конфликт на Украине СВО
 
 
