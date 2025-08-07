https://1prime.ru/20250807/putin-860443357.html
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе президента.Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече. С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе президента.
Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече.
С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.
