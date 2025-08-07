https://1prime.ru/20250807/putin-860443357.html

Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности

Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности - 07.08.2025, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности

Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T18:39+0300

2025-08-07T18:39+0300

2025-08-07T18:51+0300

политика

владимир путин

переговоры

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0f37b854ee46ca5ada10ede58baf5af4.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе президента.Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече. С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.

https://1prime.ru/20250807/shoygu--860419395.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, переговоры, кремль