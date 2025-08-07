Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности - 07.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности
политика
владимир путин
переговоры
кремль
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе президента.Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече. С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.
владимир путин, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, переговоры, Кремль
18:39 07.08.2025 (обновлено: 18:51 07.08.2025)
 
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности

Путин принял в Кремле советника премьера Индии по национальной безопасности

© РИА Новости . Алексей Майшев
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал, сообщили в пресс-службе президента.
Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече.
С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии
Политика Владимир Путин переговоры Кремль
 
 
