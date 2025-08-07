https://1prime.ru/20250807/putin-860446892.html
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, сообщили в Кремле
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, сообщили в Кремле - 07.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин провёл с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в котором поделился итогами беседы со спецпосланником главы США... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T20:44+0300
2025-08-07T20:44+0300
2025-08-07T20:44+0300
политика
владимир путин
юар
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провёл с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в котором поделился итогами беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Также было условлено о продолжении контактов.
https://1prime.ru/20250806/tramp-860397398.html
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, юар, стив уиткофф
Политика, Владимир Путин, ЮАР, Стив Уиткофф
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, сообщили в Кремле
Кремль: Путин поделился по телефону с президентом ЮАР итогами встречи с Уиткоффом
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провёл с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в котором поделился итогами беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Также было условлено о продолжении контактов.
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа