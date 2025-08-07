https://1prime.ru/20250807/putin-860446892.html

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, сообщили в Кремле

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провёл с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в котором поделился итогами беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Также было условлено о продолжении контактов.

