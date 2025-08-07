https://1prime.ru/20250807/rekord-860427897.html

Электромобиль с батареей Samsung установил новый рекорд Гиннеса

Электромобиль с батареей Samsung установил новый рекорд Гиннеса - 07.08.2025, ПРАЙМ

Электромобиль с батареей Samsung установил новый рекорд Гиннеса

Автомобиль Lucid Air Grand Touring с аккумулятором 21700 от южнокорейской компании Samsung SDI установил новый рекорд Гиннеса, проехав 1205 километров на одном... | 07.08.2025, ПРАЙМ

технологии

samsung

рекорд

электромобили

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Автомобиль Lucid Air Grand Touring с аккумулятором 21700 от южнокорейской компании Samsung SDI установил новый рекорд Гиннеса, проехав 1205 километров на одном заряде, сообщила пресс-служба компании Samsung SDI. "В июле 2025 года электромобиль Lucid Air Grand Touring, оснащенный, аккумулятором 21700 Samsung SDI, преодолел путь в 1205 километров от Санкт-Морица в Швейцарии до Мюнхена в Германии, проехав по альпийским дорогам и автомагистралям", - заявила Samsung SDI в своем пресс-релизе. Таким образом, как отметила компания, автомобиль Lucid побил предыдущий мировой рекорд, установленный Mercedes-Benz EQS 450+. Тогда без дополнительной подзарядки электромобилю удалось проехать 1045 километров. Samsung SDI - это дочерняя компания южнокорейского конгломерата Samsung Group, которая специализируется на производстве аккумуляторов, электродов и других продуктов для энергетических систем. В 2023 году Samsung SDI сообщила о достижении рекордно высоких показателей дохода и операционной прибыли. Годовой доход компании составил 22.7 триллиона вон (около 17 миллиардов долларов), а операционная прибыль достигла 1.63 триллиона вон (около 1 миллиарда долларов). Lucid Air Grand Touring - седан класса люкс американского производителя Lucid Group, с разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды, мощностью 831 лошадиных сил и максимальной скоростью до 270 км/ч. В Samsung SDI подчеркнули, что Lucid Group является их партнером с 2016 года, и компании собираются продолжать сотрудничество для "расширения совместной доли на мировом рынке и разработки продукции, совмещающей эффективность и безопасность".

