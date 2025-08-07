https://1prime.ru/20250807/reuters-860411724.html
США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters
США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters - 07.08.2025, ПРАЙМ
США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T09:11+0300
2025-08-07T09:11+0300
2025-08-07T09:11+0300
политика
сша
европа
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_576994cb4e0ad478be39f93858513f0b.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеграмму. "Администрация президента Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону ЕС о цифровых услугах", - говорится в публикации. По данным агентства, госдеп в телеграмме от 4 августа, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, отметил, что ЕС применяет "неоправданные" ограничения на свободу выражения мнений. "Американским дипломатам в посольствах США в Европе было поручено регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС и органами, занимающимися цифровыми услугами, чтобы донести обеспокоенность США по поводу закона о цифровых услугах", - добавляет агентство. Как отмечает агентство, в документе содержатся конкретные предложения американским дипломатам о том, как можно изменить законодательство ЕС, и тезисы, которые помогут им аргументировать это. В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
https://1prime.ru/20250807/armiya-860392800.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7e3999db5f043cea153f61bcb057eafe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, ес
Политика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, ЕС
США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters
Reuters: США в ЕС начнут лоббистскую кампанию против закона о цифровых услугах
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеграмму.
"Администрация президента Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону ЕС о цифровых услугах", - говорится в публикации.
По данным агентства, госдеп в телеграмме от 4 августа, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, отметил, что ЕС применяет "неоправданные" ограничения на свободу выражения мнений.
"Американским дипломатам в посольствах США в Европе было поручено регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС и органами, занимающимися цифровыми услугами, чтобы донести обеспокоенность США по поводу закона о цифровых услугах", - добавляет агентство.
Как отмечает агентство, в документе содержатся конкретные предложения американским дипломатам о том, как можно изменить законодательство ЕС, и тезисы, которые помогут им аргументировать это.
В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
На голодном пайке. Китай затягивает гайки для США и ЕС