США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters

США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters - 07.08.2025, ПРАЙМ

США начали лоббистскую кампанию в Европе, пишет Reuters

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеграмму. "Администрация президента Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону ЕС о цифровых услугах", - говорится в публикации. По данным агентства, госдеп в телеграмме от 4 августа, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, отметил, что ЕС применяет "неоправданные" ограничения на свободу выражения мнений. "Американским дипломатам в посольствах США в Европе было поручено регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС и органами, занимающимися цифровыми услугами, чтобы донести обеспокоенность США по поводу закона о цифровых услугах", - добавляет агентство. Как отмечает агентство, в документе содержатся конкретные предложения американским дипломатам о том, как можно изменить законодательство ЕС, и тезисы, которые помогут им аргументировать это. В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

