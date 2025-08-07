Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
банк россии
резервы
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 августа снизились до 681,489 миллиарда долларов с 688,731 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.Таким образом, за июль резервы уменьшились на 7,242 миллиарда долларов, или примерно на 1%.Международные резервы России за неделю с 25 июля по конец дня 1 августа сократились на 2,7% и составили 676,4 миллиарда долларов.
резервы
Банк России, резервы
16:05 07.08.2025 (обновлено: 16:09 07.08.2025)
 
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ: международные резервы РФ уменьшились за июль до 681,49 миллиарда долларов

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 августа снизились до 681,489 миллиарда долларов с 688,731 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за июль резервы уменьшились на 7,242 миллиарда долларов, или примерно на 1%.
Международные резервы России за неделю с 25 июля по конец дня 1 августа сократились на 2,7% и составили 676,4 миллиарда долларов.
Банк России, резервы
 
 
