https://1prime.ru/20250807/rezervy-860437959.html
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 07.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
Международные резервы России по состоянию на утро 1 августа снизились до 681,489 миллиарда долларов с 688,731 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:05+0300
2025-08-07T16:05+0300
2025-08-07T16:09+0300
банк россии
резервы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 августа снизились до 681,489 миллиарда долларов с 688,731 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.Таким образом, за июль резервы уменьшились на 7,242 миллиарда долларов, или примерно на 1%.Международные резервы России за неделю с 25 июля по конец дня 1 августа сократились на 2,7% и составили 676,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250731/rezervy-860173235.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
резервы
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ уменьшились за июль до 681,49 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 августа снизились до 681,489 миллиарда долларов с 688,731 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за июль резервы уменьшились на 7,242 миллиарда долларов, или примерно на 1%.
Международные резервы России за неделю с 25 июля по конец дня 1 августа сократились на 2,7% и составили 676,4 миллиарда долларов.
Международные резервы России достигли нового рекорда