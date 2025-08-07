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Россия вошла в число 15 ведущих поставщиков в Чехию

Россия вошла в число 15 ведущих поставщиков в Чехию - 07.08.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в число 15 ведущих поставщиков в Чехию

Россия, несмотря на растущие санкции со стороны Евросоюза, вошла в число 15 ведущих стран-экспортеров в Чехию, по итогам 2024 года она заняла 14-е место,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T01:39+0300

2025-08-07T01:39+0300

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ПРАГА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия, несмотря на растущие санкции со стороны Евросоюза, вошла в число 15 ведущих стран-экспортеров в Чехию, по итогам 2024 года она заняла 14-е место, поставив продукции на 78,5 миллиарда крон (около 3,7 миллиарда долларов), утверждает экономическое издание Е15. "Несмотря на растущие антироссийские санкции со стороны ЕС, Россия вошла в 2024 году в список первых 15 стран-экспортеров в Чехию, стоимость ее поставок составила 78,5 миллиарда крон. В списке основных поставщиков РФ заняла 14-е место, опередив, например, Великобританию, Турцию или Бельгию. Такой результат Россия достигла за счет экспорт нефти по трубопроводу "Дружба". Однако с апреля этого года Чехия начала получать всю необходимую ей нефть по модернизированному за счет увеличения пропускной способности трансальпийскому трубопроводу TAL", - говорится в сообщении. Крупнейшим экспортером в Чехию является Германия. Стоимость товаров, поступивших в Чехию в прошлом году от западного соседа, превысила один триллион крон (около 47,2 миллиарда долларов). Германия долгое время занимает позицию основного экспортера в Чехию и является ключевым игроком чешской внешней торговли. Экономики обеих стран тесно связаны не только благодаря географической близости и членству в ЕС, но, прежде всего, благодаря тесной взаимозависимости промышленных производственных цепочек, отметило издание. Далее идет Китай, продавший в 2024 году в Чехию товаров более чем на 500 миллиардов крон (около 23,6 миллиарда долларов), на третьем месте - Польша, 416 миллиардов крон (около 19,6 миллиарда долларов), далее идет еще один сосед - Словакия, поставившая в Чехию товаров на 238 миллиардов крон (около 11,2 миллиарда долларов).

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мировая экономика, россия, чехия, германия, рф, ес