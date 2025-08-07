Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/rossija-860403608.html
Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции
Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции - 07.08.2025, ПРАЙМ
Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции
Россия по итогам первых шести месяцев текущего года на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции, при этом сильнее всего снизились поставки одежды из... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T03:15+0300
2025-08-07T03:15+0300
бизнес
экономика
россия
турция
германия
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403608.jpg?1754525746
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции, при этом сильнее всего снизились поставки одежды из нетрикотажной ткани, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Всего за первое полугодие Турция экспортировала в Россию одежды, обуви и головных уборов на 129,8 миллиона долларов. Такие объемы оказались на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности в Россию в первом полугодии приезжала одежда из нетрикотажной ткани - на 55,7 миллиона долларов. В основном это были женские и мужские костюмы, брюки, юбки, шорты, комбинезоны и другая подобная одежда. Изделий из трикотажа импортировалось на 49,5 миллиона. Главным образом это были футболки, майки, нижнее белье. За год их поставки снизились на 44% и 26%, соответственно. Также из турции приезжала обувь - на 24,2 миллиона (-8%) и головные уборы - на 419,9 тысячи долларов (+22%). Больше всего одежду в Турции, по итогам первого полугодия, закупали Германия (1,2 миллиарда долларов), Нидерланды (924,1 миллиона), Испания (780,5 миллиона), Великобритания 651,4 миллиона и Франция (402,2 миллиона). Россия заняла 13-е место.
турция
германия
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция, германия, нидерланды
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
03:15 07.08.2025
 
Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции

Россия за полгода сократила импорт одежды и обуви из Турции на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции, при этом сильнее всего снизились поставки одежды из нетрикотажной ткани, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Всего за первое полугодие Турция экспортировала в Россию одежды, обуви и головных уборов на 129,8 миллиона долларов. Такие объемы оказались на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности в Россию в первом полугодии приезжала одежда из нетрикотажной ткани - на 55,7 миллиона долларов. В основном это были женские и мужские костюмы, брюки, юбки, шорты, комбинезоны и другая подобная одежда.
Изделий из трикотажа импортировалось на 49,5 миллиона. Главным образом это были футболки, майки, нижнее белье. За год их поставки снизились на 44% и 26%, соответственно. Также из турции приезжала обувь - на 24,2 миллиона (-8%) и головные уборы - на 419,9 тысячи долларов (+22%).
Больше всего одежду в Турции, по итогам первого полугодия, закупали Германия (1,2 миллиарда долларов), Нидерланды (924,1 миллиона), Испания (780,5 миллиона), Великобритания 651,4 миллиона и Франция (402,2 миллиона). Россия заняла 13-е место.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТУРЦИЯГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала