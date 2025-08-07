https://1prime.ru/20250807/rossija-860403608.html

Россия на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года на треть сократила импорт одежды и обуви из Турции, при этом сильнее всего снизились поставки одежды из нетрикотажной ткани, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Всего за первое полугодие Турция экспортировала в Россию одежды, обуви и головных уборов на 129,8 миллиона долларов. Такие объемы оказались на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности в Россию в первом полугодии приезжала одежда из нетрикотажной ткани - на 55,7 миллиона долларов. В основном это были женские и мужские костюмы, брюки, юбки, шорты, комбинезоны и другая подобная одежда. Изделий из трикотажа импортировалось на 49,5 миллиона. Главным образом это были футболки, майки, нижнее белье. За год их поставки снизились на 44% и 26%, соответственно. Также из турции приезжала обувь - на 24,2 миллиона (-8%) и головные уборы - на 419,9 тысячи долларов (+22%). Больше всего одежду в Турции, по итогам первого полугодия, закупали Германия (1,2 миллиарда долларов), Нидерланды (924,1 миллиона), Испания (780,5 миллиона), Великобритания 651,4 миллиона и Франция (402,2 миллиона). Россия заняла 13-е место.

