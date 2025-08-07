Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/rossija-860403694.html
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек - 07.08.2025, ПРАЙМ
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T03:42+0300
2025-08-07T03:42+0300
экономика
россия
общество
фонд пенсионного и социального страхования
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403694.jpg?1754527370
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно этим данным, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их число в начале этого года находилось на уровне почти 41,2 миллиона человек. Из числа российских пенсионеров работают всего более 7,6 миллиона россиян. Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а по случаю потери кормильца - почти 1,45 миллиона.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , фонд пенсионного и социального страхования
Экономика, РОССИЯ, Общество , Фонд пенсионного и социального страхования
03:42 07.08.2025
 
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек

Социальный фонд: число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим данным, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их число в начале этого года находилось на уровне почти 41,2 миллиона человек.
Из числа российских пенсионеров работают всего более 7,6 миллиона россиян. Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а по случаю потери кормильца - почти 1,45 миллиона.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоФонд пенсионного и социального страхования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала