Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек

2025-08-07T03:42+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно этим данным, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их число в начале этого года находилось на уровне почти 41,2 миллиона человек. Из числа российских пенсионеров работают всего более 7,6 миллиона россиян. Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а по случаю потери кормильца - почти 1,45 миллиона.

