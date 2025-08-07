https://1prime.ru/20250807/rossija-860404304.html
Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа
Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа текущего года сохранятся на уровне предыдущего месяца - порядка 120 тысяч машин, считают большинство дилеров, опрошенных РИА Новости.
По данным Минпромторга России, в июле этого года в стране было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 34% больше, чем в июне текущего. При этом темпы снижения замедлились с 27% в годовом выражении, которые наблюдались по итогам первого летнего месяца, когда было реализовано 89,6 тысячи машин.
"По нашим оценкам, в августе 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составят 120–125 тысяч единиц. Это ниже уровня августа 2024 года (148,3 тысячи по данным "Автостата"), и достичь прошлогоднего результата, скорее всего, не удастся", - считают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Аналогичного мнения придерживается заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "Август в плане продаж будет очень похожим на июль без дальнейшего ощутимого роста, последняя неделя будет традиционно ниже по причине подготовки к школам", - предполагает он.
В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов прогнозирует продажи новых легковушек в августе на уровне 110 тысяч. "Июль стал лучшим месяцем в 2025 году на данный момент. И мы рассчитываем, что с сентября рост объемов продаж ускорится на фоне снижения ключевой ставки", - добавил Иванов.
Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа 2024 года
