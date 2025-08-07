https://1prime.ru/20250807/rossija-860404304.html

Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа

Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа - 07.08.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России в августе сохранятся на уровне августа

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа текущего года сохранятся на уровне предыдущего месяца - порядка 120 тысяч машин, считают... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T04:46+0300

2025-08-07T04:46+0300

2025-08-07T04:46+0300

бизнес

минпромторг

авилон

аг "авилон"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860404304.jpg?1754531180

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа текущего года сохранятся на уровне предыдущего месяца - порядка 120 тысяч машин, считают большинство дилеров, опрошенных РИА Новости. По данным Минпромторга России, в июле этого года в стране было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 34% больше, чем в июне текущего. При этом темпы снижения замедлились с 27% в годовом выражении, которые наблюдались по итогам первого летнего месяца, когда было реализовано 89,6 тысячи машин. "По нашим оценкам, в августе 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составят 120–125 тысяч единиц. Это ниже уровня августа 2024 года (148,3 тысячи по данным "Автостата"), и достичь прошлогоднего результата, скорее всего, не удастся", - считают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Аналогичного мнения придерживается заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "Август в плане продаж будет очень похожим на июль без дальнейшего ощутимого роста, последняя неделя будет традиционно ниже по причине подготовки к школам", - предполагает он. В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов прогнозирует продажи новых легковушек в августе на уровне 110 тысяч. "Июль стал лучшим месяцем в 2025 году на данный момент. И мы рассчитываем, что с сентября рост объемов продаж ускорится на фоне снижения ключевой ставки", - добавил Иванов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минпромторг, авилон, аг "авилон"