Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали страны для гастрономического туризма - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/rossijane-860404217.html
Россияне назвали страны для гастрономического туризма
Россияне назвали страны для гастрономического туризма - 07.08.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали страны для гастрономического туризма
Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T04:31+0300
2025-08-07T04:31+0300
туризм
бизнес
россия
италия
грузия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860404217.jpg?1754530276
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Чаще всего россияне ассоциируют со вкусной едой Италию - 39% опрошенных отправились бы в эту страну за гастрономическими впечатлениями. Действительно, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, отмечается стабильно высокий спрос на туры в Италию у россиян, особенно в летний период", - отметили в агрегаторе, уточнив, что в исследовании приняло участие свыше 3 тысяч россиян. Второй в рейтинге стран для гастрономического туризма оказалась Грузия - четверть респондентов отправились бы за гастрономическими впечатлениями на Южный Кавказ. "Сейчас граждане России лидируют по числу визитов в Грузию, и популярность страны растет с каждым годом - в январе-июне 2025 года страну посетили 581,1 тысячи граждан РФ, что на 10,2% больше по сравнению с двумя кварталами 2024 года. И это несмотря на то, что многие путешественники указывают на проблемы с сервисом и гостеприимством в стране", - подчеркнули аналитики. Пятая часть респондентов предпочитает азиатскую кухню и выбирает Таиланд, выяснили в Onlinetours. "Это направление, действительно, популярно у туристов со всего света не только из-за живописной природы, но и благодаря невероятно разнообразной кухне", - отметили в сообщении. "Еще 19% опрошенных хотели бы отправиться в Японию, чтобы порадовать своего внутреннего гурмана. Кроме того в рейтинг попали Испания и Турция - их выбрали для гастротуризма 15% и 9% соответственно", - заключили в исследовании.
италия
грузия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, италия, грузия, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, РФ
04:31 07.08.2025
 
Россияне назвали страны для гастрономического туризма

Onlinetours: россияне мечтают посетить Италию, Грузию и Таиланд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего россияне ассоциируют со вкусной едой Италию - 39% опрошенных отправились бы в эту страну за гастрономическими впечатлениями. Действительно, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, отмечается стабильно высокий спрос на туры в Италию у россиян, особенно в летний период", - отметили в агрегаторе, уточнив, что в исследовании приняло участие свыше 3 тысяч россиян.
Второй в рейтинге стран для гастрономического туризма оказалась Грузия - четверть респондентов отправились бы за гастрономическими впечатлениями на Южный Кавказ. "Сейчас граждане России лидируют по числу визитов в Грузию, и популярность страны растет с каждым годом - в январе-июне 2025 года страну посетили 581,1 тысячи граждан РФ, что на 10,2% больше по сравнению с двумя кварталами 2024 года. И это несмотря на то, что многие путешественники указывают на проблемы с сервисом и гостеприимством в стране", - подчеркнули аналитики.
Пятая часть респондентов предпочитает азиатскую кухню и выбирает Таиланд, выяснили в Onlinetours. "Это направление, действительно, популярно у туристов со всего света не только из-за живописной природы, но и благодаря невероятно разнообразной кухне", - отметили в сообщении.
"Еще 19% опрошенных хотели бы отправиться в Японию, чтобы порадовать своего внутреннего гурмана. Кроме того в рейтинг попали Испания и Турция - их выбрали для гастротуризма 15% и 9% соответственно", - заключили в исследовании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯИТАЛИЯГРУЗИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала