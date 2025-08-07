Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают - 07.08.2025, ПРАЙМ
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают - 07.08.2025, ПРАЙМ
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". В первой половине 2025 спрос россиян на обмен валют снизился на 37%, выяснили эксперты. По их данным, самой популярной валютой остается доллар — ежемесячно количество заявок на них составляет примерно 53,8% от общего числа, на евро — 34,8%. "При этом россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают. Лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар", - говорится в исследовании. Уточняется, что число заявок на продажу евро ежемесячно составляет примерно 15% от общего числа. А на покупку доллара приходится 50% всех заявок. "Это может быть связано с ограничениями использования евро за пределами Евросоюза и сложностями в логистических связях с Европой", - указывают аналитики. Они также выяснили, что россияне больше всего (порядка 60%) обменных операций производят с валютой объемом до 10 тысяч долларов, около 28% - до 1 тысячи долларов и примерно 7% - до 100 тысяч долларов. Кроме того, по данным авторов исследования, в первой половине 2025 года китайскую валюту чаще покупали, в месяц число таких заявок варьируется от 5 до 15%, чем продавали - менее 1% всех заявок. Аналитики поясняют, что такая динамика связана, в том числе с интересом россиян к путешествиям и бизнес-поездкам в Китай.
07:41 07.08.2025
 
Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают

"Банки.ру": россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру".
В первой половине 2025 спрос россиян на обмен валют снизился на 37%, выяснили эксперты. По их данным, самой популярной валютой остается доллар — ежемесячно количество заявок на них составляет примерно 53,8% от общего числа, на евро — 34,8%.
"При этом россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают. Лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар", - говорится в исследовании.
Уточняется, что число заявок на продажу евро ежемесячно составляет примерно 15% от общего числа. А на покупку доллара приходится 50% всех заявок. "Это может быть связано с ограничениями использования евро за пределами Евросоюза и сложностями в логистических связях с Европой", - указывают аналитики.
Они также выяснили, что россияне больше всего (порядка 60%) обменных операций производят с валютой объемом до 10 тысяч долларов, около 28% - до 1 тысячи долларов и примерно 7% - до 100 тысяч долларов.
Кроме того, по данным авторов исследования, в первой половине 2025 года китайскую валюту чаще покупали, в месяц число таких заявок варьируется от 5 до 15%, чем продавали - менее 1% всех заявок. Аналитики поясняют, что такая динамика связана, в том числе с интересом россиян к путешествиям и бизнес-поездкам в Китай.
 
