МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.По словам эксперта, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными затруднениями на фронте. Россия в свою очередь одерживает победу за счет оперативного пополнения ресурсов, что дает ей значительное преимущество.Учитывая сложившуюся обстановку переговоры с Москвой необходимо вести с учетом решения тех проблем, которые беспокоят российскую сторону. Эпископос заметил, что у западных стран нет никаких негативных рычагов давления на Россию. Кроме того, с позитивной точки зрения западное сообщество может рассмотреть вопрос реинтеграции России и стран Европы."Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", - резюмировал он.
08:22 07.08.2025
 
"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой

Эпископос: Россия остается частью стратегической безопасности в Европе и Азии

© РИА Новости . Евгений Биятов
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
По словам эксперта, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными затруднениями на фронте. Россия в свою очередь одерживает победу за счет оперативного пополнения ресурсов, что дает ей значительное преимущество.
Учитывая сложившуюся обстановку переговоры с Москвой необходимо вести с учетом решения тех проблем, которые беспокоят российскую сторону. Эпископос заметил, что у западных стран нет никаких негативных рычагов давления на Россию. Кроме того, с позитивной точки зрения западное сообщество может рассмотреть вопрос реинтеграции России и стран Европы.
"Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", - резюмировал он.
