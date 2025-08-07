https://1prime.ru/20250807/rossiya-860408239.html

"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой

"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой

07.08.2025, ПРАЙМ
Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился...

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.По словам эксперта, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными затруднениями на фронте. Россия в свою очередь одерживает победу за счет оперативного пополнения ресурсов, что дает ей значительное преимущество.Учитывая сложившуюся обстановку переговоры с Москвой необходимо вести с учетом решения тех проблем, которые беспокоят российскую сторону. Эпископос заметил, что у западных стран нет никаких негативных рычагов давления на Россию. Кроме того, с позитивной точки зрения западное сообщество может рассмотреть вопрос реинтеграции России и стран Европы."Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", - резюмировал он.

