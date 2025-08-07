https://1prime.ru/20250807/rossiya-860408239.html
"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой
"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой
Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:22+0300
2025-08-07T08:22+0300
2025-08-07T08:22+0300
политика
россия
ес
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37db6c66ed5238076eab12f69e1be2f7.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.По словам эксперта, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными затруднениями на фронте. Россия в свою очередь одерживает победу за счет оперативного пополнения ресурсов, что дает ей значительное преимущество.Учитывая сложившуюся обстановку переговоры с Москвой необходимо вести с учетом решения тех проблем, которые беспокоят российскую сторону. Эпископос заметил, что у западных стран нет никаких негативных рычагов давления на Россию. Кроме того, с позитивной точки зрения западное сообщество может рассмотреть вопрос реинтеграции России и стран Европы."Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20250806/ukraina-860367483.html
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b6ebce77278792f67d3dc2cc8707a2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, азия
Политика, РОССИЯ, ЕС, АЗИЯ
"Без России никак": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой
Эпископос: Россия остается частью стратегической безопасности в Европе и Азии
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Россия представляет собой неотъемлемую часть стратегической безопасности в Европе и Азии, без которой Западу не обойтись. Таким мнением на YouTube
поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
По словам эксперта, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными затруднениями на фронте. Россия в свою очередь одерживает победу за счет оперативного пополнения ресурсов, что дает ей значительное преимущество.
Учитывая сложившуюся обстановку переговоры с Москвой необходимо вести с учетом решения тех проблем, которые беспокоят российскую сторону. Эпископос заметил, что у западных стран нет никаких негативных рычагов давления на Россию. Кроме того, с позитивной точки зрения западное сообщество может рассмотреть вопрос реинтеграции России и стран Европы.
"Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", - резюмировал он.
"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину