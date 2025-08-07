https://1prime.ru/20250807/rozysk-860416860.html

Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск

2025-08-07T10:42+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. МВД России объявило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.

