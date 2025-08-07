Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
2025-08-07T10:42+0300
2025-08-07T10:42+0300
общество
челябинская область
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416692_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_5966be10eca1f056fffe10f33f19a17d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. МВД России объявило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
общество , челябинская область, мвд
Общество , Челябинская область, МВД
10:42 07.08.2025
 
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. МВД России объявило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД
09:04
 
ОбществоЧелябинская областьМВД
 
 
