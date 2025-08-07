https://1prime.ru/20250807/rozysk-860416860.html
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
общество
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. МВД России объявило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.
Новости
ru-RU
