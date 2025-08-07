Позитивный импульс

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в основную сессию среды снизился на 0,78% до 2764,62 п., индекс РТС – на 0,96% до 1086,05 п. Индекс RGBI остался практически без изменений. Российский рубль ослаб по отношению к доллару США до 80,24. Цены на нефть показали умеренный рост, до 68,27 доллара за баррель Brent.Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал смешанную динамику. Основная сессия завершилась снижением на фоне новостей о намерении президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины размере 25% в отношении товаров из Индии, закупающей российскую нефть. Однако на вечерних торгах фондовые индексы резко выросли на фоне новостей о позитивной реакции американского президента по итогам визита спецпосланника США в Москву. Трамп заявил, что встреча была "весьма продуктивной" и "достигнут значительный прогресс". Это способствовало улучшение настроений на рынке, тем не менее сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов США по введению вторичных санкций против Индии и потенциально других стран. Важное сопротивление по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 п., если удастся закрепиться выше, это может послужить сигналом к продолжению роста.В пользу положительной динамики фондовых индексов выступают также данные Росстата по недельной инфляции. За неделю с 29 июля по 4 августа индекс потребительских цен снизился на 0,13%, а годовая инфляция на 4 августа замедлилась до 8,8%. Банк России ожидает замедления годовой инфляции по итогам III квартала до 8,5%, но, если дефляционная тенденция продолжится, то к концу 2025 года текущие темпы роста потребительских цен могут снизиться до 4%."Озон" в четверг публикует результаты по МСФО. В I квартале текущего года темпы роста GMV сохранялись высокими, на уровне 47%, хотя и продолжили замедляться, равно как и число активных покупателей, рынок постепенно насыщается. Компания смещает акцент с роста на повышение маржинальности. Ожидаем, что по итогам II квартала 2025 года, скорректированный показатель EBITDA незначительно снизится, до 29,5 млрд руб., по сравнению с 32,4 млрд руб. в I квартале, а маржинальность составит 16% благодаря улучшению валовой маржи и эффекта масштаба. Менеджмент прогнозирует рост EBITDA более чем в два раза в 2025 году, что должно произойти за счет роста маржинальности и сокращения издержек. Отдельного внимания заслуживает финтех-направление, которое продолжает активно развиваться, и этот сегмент занимает все большую долю в выручки компании. На наш взгляд, по текущей цене акции Ozon оценены справедливо, рынок ожидает подробностей редомициляции компании
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в основную сессию среды снизился на 0,78% до 2764,62 п., индекс РТС – на 0,96% до 1086,05 п. Индекс RGBI остался практически без изменений. Российский рубль ослаб по отношению к доллару США до 80,24. Цены на нефть показали умеренный рост, до 68,27 доллара за баррель Brent.
Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал смешанную динамику. Основная сессия завершилась снижением на фоне новостей о намерении президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины размере 25% в отношении товаров из Индии, закупающей российскую нефть. Однако на вечерних торгах фондовые индексы резко выросли на фоне новостей о позитивной реакции американского президента по итогам визита спецпосланника США в Москву. Трамп заявил, что встреча была "весьма продуктивной" и "достигнут значительный прогресс". Это способствовало улучшение настроений на рынке, тем не менее сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов США по введению вторичных санкций против Индии и потенциально других стран. Важное сопротивление по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 п., если удастся закрепиться выше, это может послужить сигналом к продолжению роста.
В пользу положительной динамики фондовых индексов выступают также данные Росстата по недельной инфляции. За неделю с 29 июля по 4 августа индекс потребительских цен снизился на 0,13%, а годовая инфляция на 4 августа замедлилась до 8,8%. Банк России ожидает замедления годовой инфляции по итогам III квартала до 8,5%, но, если дефляционная тенденция продолжится, то к концу 2025 года текущие темпы роста потребительских цен могут снизиться до 4%.
"Озон" в четверг публикует результаты по МСФО. В I квартале текущего года темпы роста GMV сохранялись высокими, на уровне 47%, хотя и продолжили замедляться, равно как и число активных покупателей, рынок постепенно насыщается. Компания смещает акцент с роста на повышение маржинальности. Ожидаем, что по итогам II квартала 2025 года, скорректированный показатель EBITDA незначительно снизится, до 29,5 млрд руб., по сравнению с 32,4 млрд руб. в I квартале, а маржинальность составит 16% благодаря улучшению валовой маржи и эффекта масштаба. Менеджмент прогнозирует рост EBITDA более чем в два раза в 2025 году, что должно произойти за счет роста маржинальности и сокращения издержек. Отдельного внимания заслуживает финтех-направление, которое продолжает активно развиваться, и этот сегмент занимает все большую долю в выручки компании. На наш взгляд, по текущей цене акции Ozon оценены справедливо, рынок ожидает подробностей редомициляции компании
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.