07.08.2025
Позитивный импульс
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в основную сессию среды снизился на 0,78% до 2764,62 п., индекс РТС – на 0,96% до 1086,05 п. Индекс RGBI остался практически без изменений. Российский рубль ослаб по отношению к доллару США до 80,24. Цены на нефть показали умеренный рост, до 68,27 доллара за баррель Brent.Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал смешанную динамику. Основная сессия завершилась снижением на фоне новостей о намерении президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины размере 25% в отношении товаров из Индии, закупающей российскую нефть. Однако на вечерних торгах фондовые индексы резко выросли на фоне новостей о позитивной реакции американского президента по итогам визита спецпосланника США в Москву. Трамп заявил, что встреча была "весьма продуктивной" и "достигнут значительный прогресс". Это способствовало улучшение настроений на рынке, тем не менее сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов США по введению вторичных санкций против Индии и потенциально других стран. Важное сопротивление по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 п., если удастся закрепиться выше, это может послужить сигналом к продолжению роста.В пользу положительной динамики фондовых индексов выступают также данные Росстата по недельной инфляции. За неделю с 29 июля по 4 августа индекс потребительских цен снизился на 0,13%, а годовая инфляция на 4 августа замедлилась до 8,8%. Банк России ожидает замедления годовой инфляции по итогам III квартала до 8,5%, но, если дефляционная тенденция продолжится, то к концу 2025 года текущие темпы роста потребительских цен могут снизиться до 4%."Озон" в четверг публикует результаты по МСФО. В I квартале текущего года темпы роста GMV сохранялись высокими, на уровне 47%, хотя и продолжили замедляться, равно как и число активных покупателей, рынок постепенно насыщается. Компания смещает акцент с роста на повышение маржинальности. Ожидаем, что по итогам II квартала 2025 года, скорректированный показатель EBITDA незначительно снизится, до 29,5 млрд руб., по сравнению с 32,4 млрд руб. в I квартале, а маржинальность составит 16% благодаря улучшению валовой маржи и эффекта масштаба. Менеджмент прогнозирует рост EBITDA более чем в два раза в 2025 году, что должно произойти за счет роста маржинальности и сокращения издержек. Отдельного внимания заслуживает финтех-направление, которое продолжает активно развиваться, и этот сегмент занимает все большую долю в выручки компании. На наш взгляд, по текущей цене акции Ozon оценены справедливо, рынок ожидает подробностей редомициляции компании
Иван Ефанов
Иван Ефанов
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:30 07.08.2025
 

Позитивный импульс

Ефанов
Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в основную сессию среды снизился на 0,78% до 2764,62 п., индекс РТС – на 0,96% до 1086,05 п. Индекс RGBI остался практически без изменений. Российский рубль ослаб по отношению к доллару США до 80,24. Цены на нефть показали умеренный рост, до 68,27 доллара за баррель Brent.
Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал смешанную динамику. Основная сессия завершилась снижением на фоне новостей о намерении президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины размере 25% в отношении товаров из Индии, закупающей российскую нефть. Однако на вечерних торгах фондовые индексы резко выросли на фоне новостей о позитивной реакции американского президента по итогам визита спецпосланника США в Москву. Трамп заявил, что встреча была "весьма продуктивной" и "достигнут значительный прогресс". Это способствовало улучшение настроений на рынке, тем не менее сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов США по введению вторичных санкций против Индии и потенциально других стран. Важное сопротивление по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 п., если удастся закрепиться выше, это может послужить сигналом к продолжению роста.
В пользу положительной динамики фондовых индексов выступают также данные Росстата по недельной инфляции. За неделю с 29 июля по 4 августа индекс потребительских цен снизился на 0,13%, а годовая инфляция на 4 августа замедлилась до 8,8%. Банк России ожидает замедления годовой инфляции по итогам III квартала до 8,5%, но, если дефляционная тенденция продолжится, то к концу 2025 года текущие темпы роста потребительских цен могут снизиться до 4%.
"Озон" в четверг публикует результаты по МСФО. В I квартале текущего года темпы роста GMV сохранялись высокими, на уровне 47%, хотя и продолжили замедляться, равно как и число активных покупателей, рынок постепенно насыщается. Компания смещает акцент с роста на повышение маржинальности. Ожидаем, что по итогам II квартала 2025 года, скорректированный показатель EBITDA незначительно снизится, до 29,5 млрд руб., по сравнению с 32,4 млрд руб. в I квартале, а маржинальность составит 16% благодаря улучшению валовой маржи и эффекта масштаба. Менеджмент прогнозирует рост EBITDA более чем в два раза в 2025 году, что должно произойти за счет роста маржинальности и сокращения издержек. Отдельного внимания заслуживает финтех-направление, которое продолжает активно развиваться, и этот сегмент занимает все большую долю в выручки компании. На наш взгляд, по текущей цене акции Ozon оценены справедливо, рынок ожидает подробностей редомициляции компании

