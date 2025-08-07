https://1prime.ru/20250807/rynok-860437007.html
Российский рынок акций сохраняет рост в днем четверга
2025-08-07T15:40+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост на новостях о готовящейся встрече президентов США и России, которая может состояться в ближайшие дни, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск подскакивает на 4,9% относительно предыдущего закрытия, до 2 900,11 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,46%, до 67,2 доллара за баррель. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Тема встречи лидеров двух стран стала основным драйвером роста рынка в среду вечером и в четверг. "Позитивно сказываются заявления Дональда Трампа о визите спецпосланника в Москву и подготовке встречи лидеров России и США, что вывело индекс на двухмесячный максимум. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку встречи лидеров", - комментирует Кристина Гудым ФГ "Финам". Из отдельных акций, в частности, наиболее сильно дорожают акции "СПБ биржи" (+10,70%), "Юнипро" (+5,94%), "Новатэка" (+5,63%), "Аэрофлота" (+4,80%), расписки Ozon (+3,85%). "Акции "СПБ биржи" движутся вверх на ожиданиях смягчения санкций на фоне подготовки переговоров между президентами РФ и США. Однако, на наш взгляд, эти ожидания завышены, а рост котировок эмитента носит скорее спекулятивный характер. Аналогичная ситуация и с ценными бумагами "Новатэка" и "Аэрофлота", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Единственные ценные бумаги из расчета основного индекса Московской биржи, демонстрирующие снижение, – акции "Ростелекома" (-0,64%). "В четверг во второй половине дня мы не ожидаем какой-то существенной коррекции по индексу Мосбиржи от текущих дневных максимумов. Предполагаем, что индекс сможет удержаться выше уровня 2860 пунктов", - рассказывает Ярослав Муштаков из ИК "Риком траст". "Мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи может продолжить умеренный рост, в том числе, по мере поступления подробностей встречи президентов США и России. Технически, в случае закрепления индекса Мосбиржи выше уровня 2900 пунктов, можно ожидать продолжение движения к психологически важной отметке – 3000 пунктов", - добавляет он. Но накануне самой встречи, на следующей неделе, в связи с неопределенностью ее итогов, вполне возможно, что инвесторы предпочтут частичную фиксацию полученного дохода, что может умеренно скорректировать это значение, заключает эксперт.
