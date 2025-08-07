https://1prime.ru/20250807/sanktsii-860440896.html
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт - 07.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:13+0300
2025-08-07T17:13+0300
2025-08-07T17:13+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1c0a2afd32c50649ccad107783d199f.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. "Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
https://1prime.ru/20250807/dmitriev-860436017.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29ab63a645019717b707a3f4a3bb5d77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, санкции против РФ
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт
Юшков: Путин и Трамп могут обсудить возможность снятия ряда антироссийских санкций
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
"Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов.
Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США