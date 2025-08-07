https://1prime.ru/20250807/sanktsii-860440896.html

Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт

2025-08-07T17:13+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1c0a2afd32c50649ccad107783d199f.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. "Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.

сша

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча, санкции против рф