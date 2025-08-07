Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт - 07.08.2025
Политика
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт
2025-08-07T17:13+0300
2025-08-07T17:13+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. "Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
17:13 07.08.2025
 
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт

Юшков: Путин и Трамп могут обсудить возможность снятия ряда антироссийских санкций

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
"Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов.
Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
