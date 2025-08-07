Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
United Airlines сообщила о техническом сбое - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/sboj-860406011.html
United Airlines сообщила о техническом сбое
United Airlines сообщила о техническом сбое - 07.08.2025, ПРАЙМ
United Airlines сообщила о техническом сбое
Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T06:53+0300
2025-08-07T06:53+0300
технологии
бизнес
united airlines
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860406011.jpg?1754538806
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы. "Основная технологическая проблема была решена... наша команда работает над восстановлением нормальной работы", - сообщила авиакомпания, ее заявление приводит телеканал CNN. По данным авиакомпании, сбой был устранен в течение нескольких часов. United Airlines подчеркнула, что сбой не был связан с недавними проблемами кибербезопасности в авиационной отрасли.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, united airlines, cnn
Технологии, Бизнес, United Airlines, CNN
06:53 07.08.2025
 
United Airlines сообщила о техническом сбое

United Airlines сообщила о техническом сбое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы.
"Основная технологическая проблема была решена... наша команда работает над восстановлением нормальной работы", - сообщила авиакомпания, ее заявление приводит телеканал CNN.
По данным авиакомпании, сбой был устранен в течение нескольких часов. United Airlines подчеркнула, что сбой не был связан с недавними проблемами кибербезопасности в авиационной отрасли.
 
ТехнологииБизнесUnited AirlinesCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала