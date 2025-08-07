https://1prime.ru/20250807/sboj-860406011.html

United Airlines сообщила о техническом сбое

United Airlines сообщила о техническом сбое - 07.08.2025, ПРАЙМ

United Airlines сообщила о техническом сбое

Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T06:53+0300

2025-08-07T06:53+0300

2025-08-07T06:53+0300

технологии

бизнес

united airlines

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860406011.jpg?1754538806

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы. "Основная технологическая проблема была решена... наша команда работает над восстановлением нормальной работы", - сообщила авиакомпания, ее заявление приводит телеканал CNN. По данным авиакомпании, сбой был устранен в течение нескольких часов. United Airlines подчеркнула, что сбой не был связан с недавними проблемами кибербезопасности в авиационной отрасли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, united airlines, cnn