МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines сообщила о техническом сбое, он был устранен, компания работает над восстановлением нормальной работы.
"Основная технологическая проблема была решена... наша команда работает над восстановлением нормальной работы", - сообщила авиакомпания, ее заявление приводит телеканал CNN.
По данным авиакомпании, сбой был устранен в течение нескольких часов. United Airlines подчеркнула, что сбой не был связан с недавними проблемами кибербезопасности в авиационной отрасли.
