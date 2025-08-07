Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии - 07.08.2025, ПРАЙМ
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии - 07.08.2025, ПРАЙМ
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии
Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом."Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.По его словам, регулярные контакты президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией.Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, резюмировал секретарь Совбеза.
россия, индия, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Сергей Шойгу
11:43 07.08.2025
 
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии

Шойгу: укрепление стратегического партнерства с Индией первостепенно для России

Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
"Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.
По его словам, регулярные контакты президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией.
Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, резюмировал секретарь Совбеза.
