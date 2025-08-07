https://1prime.ru/20250807/shvetsiya-860437568.html
Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США
Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США
Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на фоне введения американских пошлин призвала Швецию и ЕС снизить экономическую... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:00+0300
2025-08-07T16:00+0300
2025-08-07T16:00+0300
экономика
швеция
сша
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на фоне введения американских пошлин призвала Швецию и ЕС снизить экономическую зависимость от США. "Сегодня вступили в силу таможенные пошлины США в отношении многих стран мира. Для шведских компаний это означает 15-процентные пошлины, которые в конечном счете сильно ударят по кошелькам шведских домохозяйств. Швеции и Европе необходимо снизить экономическую зависимость от США", - написала Буш в соцсети X. По мнению министра, необходимо укрепить конкурентоспособность Швеции для создания и расширения бизнеса в стране. "Нам также нужны новые соглашения о свободной торговле с такими странами, как Индия, Бразилия и Индонезия", - добавила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://1prime.ru/20250807/shveytsariya-860429914.html
швеция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, сша, пошлины
Экономика, ШВЕЦИЯ, США, пошлины
Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США
Вице-премьер Швеции Буш призвала снизить экономическую зависимость от США на фоне пошлин
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на фоне введения американских пошлин призвала Швецию и ЕС снизить экономическую зависимость от США.
"Сегодня вступили в силу таможенные пошлины США в отношении многих стран мира. Для шведских компаний это означает 15-процентные пошлины, которые в конечном счете сильно ударят по кошелькам шведских домохозяйств. Швеции и Европе необходимо снизить экономическую зависимость от США", - написала Буш в соцсети X.
По мнению министра, необходимо укрепить конкурентоспособность Швеции для создания и расширения бизнеса в стране.
"Нам также нужны новые соглашения о свободной торговле с такими странами, как Индия, Бразилия и Индонезия", - добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
В Швейцарии сообщили об угрозе благосостоянию населения из-за пошлин США