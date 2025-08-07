https://1prime.ru/20250807/shvetsiya-860437568.html

Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на фоне введения американских пошлин призвала Швецию и ЕС снизить экономическую зависимость от США. "Сегодня вступили в силу таможенные пошлины США в отношении многих стран мира. Для шведских компаний это означает 15-процентные пошлины, которые в конечном счете сильно ударят по кошелькам шведских домохозяйств. Швеции и Европе необходимо снизить экономическую зависимость от США", - написала Буш в соцсети X. По мнению министра, необходимо укрепить конкурентоспособность Швеции для создания и расширения бизнеса в стране. "Нам также нужны новые соглашения о свободной торговле с такими странами, как Индия, Бразилия и Индонезия", - добавила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

