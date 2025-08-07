https://1prime.ru/20250807/shveytsariya-860429914.html

В Швейцарии сообщили об угрозе благосостоянию населения из-за пошлин США

07.08.2025

В Швейцарии сообщили об угрозе благосостоянию населения из-за пошлин США

Благосостояние всего населения Швейцарии находится под угрозой из-за импортных пошлин США в размере 39%, поскольку каждый второй франк, заработанный Швейцарией, | 07.08.2025, ПРАЙМ

ЖЕНЕВА, 7 авг - ПРАЙМ. Благосостояние всего населения Швейцарии находится под угрозой из-за импортных пошлин США в размере 39%, поскольку каждый второй франк, заработанный Швейцарией, приходится на экспорт, говорится в заявлении главной ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлической промышленности Swissmem. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин. "Швейцария зарабатывает каждый второй франк на внешней торговле. Если экспортная отрасль пойдет наперекосяк, под угрозой окажется процветание всего населения. Денег, выделяемых на социальное обеспечение, здравоохранение и поддержание инфраструктуры, больше не будет достаточно. Рабочие места в секторах внутреннего рынка, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, больницы, розничная торговля и строительство, также окажутся под угрозой", - сказано в документе на сайте ассоциации. Swissmem призывает правительство продолжать переговоры с США, "даже если шансы на успех в настоящее время кажутся низкими". Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявляла, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

