Bloomberg выяснил "хитрую" тактику Uniper в судах с "Газпромом"

2025-08-07T09:23+0300

2025-08-07T09:23+0300

2025-08-07T09:23+0300

экономика

россия

газпром

uniper

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Немецкий энергогигант Uniper использовал "хитрую" юридическую тактику, чтобы получить компенсации после остановки поставок газа от "Газпрома". Об этом сообщает издание Bloomberg.Как и Eni, Engie и OMV, Uniper подала в арбитраж иск к "Газпрому" на 11,6 млрд евро, но, в отличие от конкурентов, не стала ждать годами. Летом 2022 года компания обратилась в суд Вайдена (Бавария) с требованием экстренного аванса в 5 млрд евро, но получила отказ.Тогда Uniper перенесла дело в Нюрнбергский суд, который обязал "Газпром" выплатить 3,65 млрд евро. Позже компания выиграла еще два иска — на 3,79 млрд и 576 млн евро, доведя общую сумму взысканий до 8 млрд.В июне 2024 года арбитражный процесс завершился: Uniper присудили дополнительные 13,5 млрд евро. Однако в марте 2024-го арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил, что дочерняя структура Uniper и компания METHA должны выплатить 14,3 млрд евро "Газпром экспорту" за нарушение запрета на международные разбирательства.По словам адвоката Тино Шнайдера (A&O Shearman), успех Uniper связан с чрезвычайными обстоятельствами: компания находилась на грани выживания. "Не каждый кредитор может повторить этот сценарий", — отметил он.Uniper начала получать выплаты в 2023 году, но не раскрыла детали. Компания заявила, что переведет все компенсации немецкому правительству, которое ранее ее спасало от банкротства.

