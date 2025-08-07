https://1prime.ru/20250807/smi-860415082.html
FT: президент ФИФА может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам
FT: президент ФИФА может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам - 07.08.2025, ПРАЙМ
FT: президент ФИФА может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам
Швейцарские политики считают, что их стране стоит прибегнуть к помощи президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, давнего знакомого... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:12+0300
2025-08-07T10:12+0300
2025-08-07T10:12+0300
экономика
сша
швейцария
сирия
дональд трамп
марко рубио
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860414946_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_057d184cb2b0ee0a287255b910859b9d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Швейцарские политики считают, что их стране стоит прибегнуть к помощи президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, давнего знакомого президента США Дональда Трампа, чтобы вернуть его к переговорам о более выгодной для Швейцарии торговой сделке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Один член верхней палаты швейцарского парламента, а также бывший посол Швейцарии входят в круг тех, кто считает, что лидер мирового футбола может помочь обеспечить жизненно важный доступ к американскому президенту, с кем у него есть давние отношения", - пишет издание. Financial Times отмечает, что хотя президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и министр экономики страны Ги Пармелен встретились 6 августа с главой госдепа США Марко Рубио, швейцарской делегации не удалось договориться о встрече с Трампом. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Кроме того, депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
https://1prime.ru/20250806/shveytsariya-860390866.html
сша
швейцария
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860414946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e5a75a518c752719dc7373d073246f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, швейцария, сирия, дональд трамп, марко рубио, financial times
Экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, СИРИЯ, Дональд Трамп, Марко Рубио, Financial Times
FT: президент ФИФА может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам
FT: президент ФИФА Инфантино может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Швейцарские политики считают, что их стране стоит прибегнуть к помощи президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, давнего знакомого президента США Дональда Трампа, чтобы вернуть его к переговорам о более выгодной для Швейцарии торговой сделке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Один член верхней палаты швейцарского парламента, а также бывший посол Швейцарии входят в круг тех, кто считает, что лидер мирового футбола может помочь обеспечить жизненно важный доступ к американскому президенту, с кем у него есть давние отношения", - пишет издание.
Financial Times отмечает, что хотя президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и министр экономики страны Ги Пармелен встретились 6 августа с главой госдепа США Марко Рубио, швейцарской делегации не удалось договориться о встрече с Трампом.
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Кроме того, депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом