FT: президент ФИФА может помочь Швейцарии вернуть Трампа к переговорам

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Швейцарские политики считают, что их стране стоит прибегнуть к помощи президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, давнего знакомого президента США Дональда Трампа, чтобы вернуть его к переговорам о более выгодной для Швейцарии торговой сделке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Один член верхней палаты швейцарского парламента, а также бывший посол Швейцарии входят в круг тех, кто считает, что лидер мирового футбола может помочь обеспечить жизненно важный доступ к американскому президенту, с кем у него есть давние отношения", - пишет издание. Financial Times отмечает, что хотя президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и министр экономики страны Ги Пармелен встретились 6 августа с главой госдепа США Марко Рубио, швейцарской делегации не удалось договориться о встрече с Трампом. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Кроме того, депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.

