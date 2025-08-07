https://1prime.ru/20250807/smi-860421215.html

Мировые СМИ следят за новостями о подготовке к встрече Путина и Трампа

Мировые СМИ следят за новостями о подготовке к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые СМИ на первых полосах разместили новость о том, что в Кремле подтвердили готовящуюся встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Вскоре после заявления Ушакова, сообщения о готовящейся встрече начали появляться на передовицах ведущих мировых изданий. В частности, особое внимание этой новости уделили британская газета Financial Times и телеканал Sky News, французские газеты Figaro, Monde, Parisien и телеканал BFMTV, немецкие издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt и портал Tagesschau, финские газеты Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, испанские газеты Pais и 20 minutos.

