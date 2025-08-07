Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые СМИ следят за новостями о подготовке к встрече Путина и Трампа - 07.08.2025
Политика
Мировые СМИ следят за новостями о подготовке к встрече Путина и Трампа
2025-08-07T12:09+0300
2025-08-07T12:09+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые СМИ на первых полосах разместили новость о том, что в Кремле подтвердили готовящуюся встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Вскоре после заявления Ушакова, сообщения о готовящейся встрече начали появляться на передовицах ведущих мировых изданий. В частности, особое внимание этой новости уделили британская газета Financial Times и телеканал Sky News, французские газеты Figaro, Monde, Parisien и телеканал BFMTV, немецкие издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt и портал Tagesschau, финские газеты Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, испанские газеты Pais и 20 minutos.
Политика, СМИ, США, Дональд Трамп, РФ, Владимир Путин, встреча
12:09 07.08.2025
 
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые СМИ на первых полосах разместили новость о том, что в Кремле подтвердили готовящуюся встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Вскоре после заявления Ушакова, сообщения о готовящейся встрече начали появляться на передовицах ведущих мировых изданий. В частности, особое внимание этой новости уделили британская газета Financial Times и телеканал Sky News, французские газеты Figaro, Monde, Parisien и телеканал BFMTV, немецкие издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt и портал Tagesschau, финские газеты Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, испанские газеты Pais и 20 minutos.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
11:04
 
Политика СМИ США Дональд Трамп РФ Владимир Путин встреча
 
 
