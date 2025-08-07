https://1prime.ru/20250807/ssha-860403764.html

В США снизился импорт игровых приставок из Китая

В США снизился импорт игровых приставок из Китая - 07.08.2025, ПРАЙМ

В США снизился импорт игровых приставок из Китая

Поставки игровых приставок из Китая в США в июне этого года сократились вдвое в годовом выражении, до минимума со времен пандемийного 2020 года, выяснило РИА... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T03:45+0300

2025-08-07T03:45+0300

2025-08-07T03:45+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403764.jpg?1754527553

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок из Китая в США в июне этого года сократились вдвое в годовом выражении, до минимума со времен пандемийного 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за июнь Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад. Таким образом американский импорт китайских приставок достиг минимума с марта 2020 года - самого разгара пандемии. Тогда импорт составлял 45,1 миллиона долларов. В общем американском импорте игровых консолей Китай стал вторым. Год назад он занимал первое место, а в мае - второе. При этом, судя по другим крупным поставщикам, США стали наращивать импорт консолей из других азиатских стран. Так, импорт из Вьетнама, ставшего лидером по итогам июня, в годовом выражении вырос в 13 раз - до 403,2 миллиона долларов. Также в пятерку вошли Япония, нарастившая экспорт в Штаты за год в 4,5 раза, до 30,1 миллиона долларов, Таиланд - в 2,7 раза, до 23,3 миллиона, и Малайзия - в 11,5 раза, до 19,6 миллиона. Среди других товаров для игр и некоторых хобби Вашингтон в июне также покупал у Пекина детские игрушки на колесах - велосипеды, самокаты, коляски (455,4 миллиона долларов). Также импортировался спортивный инвентарь, по большей части товары для фитнеса и гольфа (на 410,3 миллиона долларов), шахматы и шашки (20,1 миллиона), товары для игр в помещениях (12,5 миллиона). Кроме того, спросом у американцев пользовались принадлежности для рыбалки (31,3 миллиона долларов), игровые автоматы (9,1 миллиона) и оборудование для боулинга (183 тысячи долларов).

китай

сша

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, вьетнам