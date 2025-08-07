Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США снизился импорт игровых приставок из Китая - 07.08.2025
В США снизился импорт игровых приставок из Китая
В США снизился импорт игровых приставок из Китая
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок из Китая в США в июне этого года сократились вдвое в годовом выражении, до минимума со времен пандемийного 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за июнь Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад. Таким образом американский импорт китайских приставок достиг минимума с марта 2020 года - самого разгара пандемии. Тогда импорт составлял 45,1 миллиона долларов. В общем американском импорте игровых консолей Китай стал вторым. Год назад он занимал первое место, а в мае - второе. При этом, судя по другим крупным поставщикам, США стали наращивать импорт консолей из других азиатских стран. Так, импорт из Вьетнама, ставшего лидером по итогам июня, в годовом выражении вырос в 13 раз - до 403,2 миллиона долларов. Также в пятерку вошли Япония, нарастившая экспорт в Штаты за год в 4,5 раза, до 30,1 миллиона долларов, Таиланд - в 2,7 раза, до 23,3 миллиона, и Малайзия - в 11,5 раза, до 19,6 миллиона. Среди других товаров для игр и некоторых хобби Вашингтон в июне также покупал у Пекина детские игрушки на колесах - велосипеды, самокаты, коляски (455,4 миллиона долларов). Также импортировался спортивный инвентарь, по большей части товары для фитнеса и гольфа (на 410,3 миллиона долларов), шахматы и шашки (20,1 миллиона), товары для игр в помещениях (12,5 миллиона). Кроме того, спросом у американцев пользовались принадлежности для рыбалки (31,3 миллиона долларов), игровые автоматы (9,1 миллиона) и оборудование для боулинга (183 тысячи долларов).
03:45 07.08.2025
 
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок из Китая в США в июне этого года сократились вдвое в годовом выражении, до минимума со времен пандемийного 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, за июнь Штаты приобрели у Поднебесной консолей и другого оборудования для видеоигр на 68,5 миллиона долларов. Это на треть меньше, чем в мае, и вдвое меньше, чем год назад.
Таким образом американский импорт китайских приставок достиг минимума с марта 2020 года - самого разгара пандемии. Тогда импорт составлял 45,1 миллиона долларов. В общем американском импорте игровых консолей Китай стал вторым. Год назад он занимал первое место, а в мае - второе.
При этом, судя по другим крупным поставщикам, США стали наращивать импорт консолей из других азиатских стран. Так, импорт из Вьетнама, ставшего лидером по итогам июня, в годовом выражении вырос в 13 раз - до 403,2 миллиона долларов. Также в пятерку вошли Япония, нарастившая экспорт в Штаты за год в 4,5 раза, до 30,1 миллиона долларов, Таиланд - в 2,7 раза, до 23,3 миллиона, и Малайзия - в 11,5 раза, до 19,6 миллиона.
Среди других товаров для игр и некоторых хобби Вашингтон в июне также покупал у Пекина детские игрушки на колесах - велосипеды, самокаты, коляски (455,4 миллиона долларов). Также импортировался спортивный инвентарь, по большей части товары для фитнеса и гольфа (на 410,3 миллиона долларов), шахматы и шашки (20,1 миллиона), товары для игр в помещениях (12,5 миллиона).
Кроме того, спросом у американцев пользовались принадлежности для рыбалки (31,3 миллиона долларов), игровые автоматы (9,1 миллиона) и оборудование для боулинга (183 тысячи долларов).
 
