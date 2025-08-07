Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут в четверг - 07.08.2025
Фондовые индексы США растут в четверг
Основные американские фондовые индексы в четверг увеличиваются на фоне сезона отчетности, новостей компаний, макростатистики и ожиданий по торговле,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:01+0300
2025-08-07T17:01+0300
экономика
индексы
рынок
торги
сша
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг увеличиваются на фоне сезона отчетности, новостей компаний, макростатистики и ожиданий по торговле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 44 348,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,89%, до 21 357,09 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,53%, до 6 378,63 пункта. Акции разработчика графических процессоров Nvidia растут в цене на 2,2%. Аналитики Goldman Sachs ранее повысили целевую цену бумаг компании до 200 долларов со 185 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников, при этом при их производстве в США пошлины компаниям не грозят. Сроки введения рестрикций он не уточнил. Капитализация Apple поднимается на 2,7% после того, как Трамп заявил, что компания вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов. Трейдеры также следят за новостями торговли. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа. При этом отдельным указом в среду Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после подписания документа. В то же время акции производителя обуви Crocs падают в цене на 24,3%. Хотя компания и отчиталась лучше ожиданий: выручка во втором квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, до 1,149 миллиарда долларов при прогнозе в 1,14 миллиарда, но на фоне сохранения торговой неопределенности компания спрогнозировала в третьем квартале снижение выручки примерно на 9-11% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали роста в пределах 1%. Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дешевеют на 6,2%. Выручка компании во втором квартале подскочила на 12,7% к прошлому году, до 3,096 миллиарда долларов при прогнозе в 3,03 миллиарда. Но прогноз годового роста выручки на третий квартал составил 8-10%, до 4,02-4,1 миллиарда долларов, тогда как рынки ожидали прогноза роста примерно на 13%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
сша
Новости
17:01 07.08.2025
 
Фондовые индексы США растут в четверг

Биржи США растут в четверг на фоне корпоративных новостей и ожиданий по торговле

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг увеличиваются на фоне сезона отчетности, новостей компаний, макростатистики и ожиданий по торговле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 44 348,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,89%, до 21 357,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,53%, до 6 378,63 пункта.
Акции разработчика графических процессоров Nvidia растут в цене на 2,2%. Аналитики Goldman Sachs ранее повысили целевую цену бумаг компании до 200 долларов со 185 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников, при этом при их производстве в США пошлины компаниям не грозят. Сроки введения рестрикций он не уточнил.
Капитализация Apple поднимается на 2,7% после того, как Трамп заявил, что компания вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов.
Трейдеры также следят за новостями торговли. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа. При этом отдельным указом в среду Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после подписания документа.
В то же время акции производителя обуви Crocs падают в цене на 24,3%. Хотя компания и отчиталась лучше ожиданий: выручка во втором квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, до 1,149 миллиарда долларов при прогнозе в 1,14 миллиарда, но на фоне сохранения торговой неопределенности компания спрогнозировала в третьем квартале снижение выручки примерно на 9-11% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали роста в пределах 1%.
Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дешевеют на 6,2%. Выручка компании во втором квартале подскочила на 12,7% к прошлому году, до 3,096 миллиарда долларов при прогнозе в 3,03 миллиарда. Но прогноз годового роста выручки на третий квартал составил 8-10%, до 4,02-4,1 миллиарда долларов, тогда как рынки ожидали прогноза роста примерно на 13%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
