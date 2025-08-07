Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250807/ssha-860449354.html
"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии
"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии
Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты в сфере беспилотников, признался в беседе с британской газетой Times генерал ВС США Джеймс Рэйни. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T23:35+0300
2025-08-07T23:50+0300
вооружения
сша
вс рф
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_0:180:2917:1821_1920x0_80_0_0_c2011aa25af395a48a803701d8ea08a8.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты в сфере беспилотников, признался в беседе с британской газетой Times генерал ВС США Джеймс Рэйни.В частности, он заявил: "(Российская Федерация — прим. ред.) впереди нас (США — прим. ред.) по БПЛА в настоящее время".По оценке генерала, у американской армии были бы просто чудовищные потери, если бы ей сегодня пришлось вести масштабные боевые действия. Ведь к настоящему моменту американцы еще не успели перестроить свои войска для современных интенсивных конфликтов, в которых активно применяются беспилотники, пояснил Рэйни.Что же касается имеющегося у Соединенных Штатов опыта использования беспилотных систем, то его, по мнению генерала, Пентагону еще недостает для выработки собственной стратегии и создания своих средства противодействия угрозам со стороны БПЛА.
https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860432042.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_904474c1d853fff167474241fc14a04f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вс рф, экспертное мнение
Вооружения, США, ВС РФ, экспертное мнение
23:35 07.08.2025 (обновлено: 23:50 07.08.2025)
 
"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии

Генерал Рэйни: Россия превосходит ВС США в области беспилотников

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты в сфере беспилотников, признался в беседе с британской газетой Times генерал ВС США Джеймс Рэйни.
В частности, он заявил: "(Российская Федерация — прим. ред.) впереди нас (США — прим. ред.) по БПЛА в настоящее время".
По оценке генерала, у американской армии были бы просто чудовищные потери, если бы ей сегодня пришлось вести масштабные боевые действия. Ведь к настоящему моменту американцы еще не успели перестроить свои войска для современных интенсивных конфликтов, в которых активно применяются беспилотники, пояснил Рэйни.
Что же касается имеющегося у Соединенных Штатов опыта использования беспилотных систем, то его, по мнению генерала, Пентагону еще недостает для выработки собственной стратегии и создания своих средства противодействия угрозам со стороны БПЛА.
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
Вчера, 14:20
 
ВооруженияСШАВС РФэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала