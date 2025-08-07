https://1prime.ru/20250807/ssha-860449354.html

"Будут чудовищные потери". В США признали правду о своей армии

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты в сфере беспилотников, признался в беседе с британской газетой Times генерал ВС США Джеймс Рэйни. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T23:50+0300

вооружения

сша

вс рф

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_0:180:2917:1821_1920x0_80_0_0_c2011aa25af395a48a803701d8ea08a8.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты в сфере беспилотников, признался в беседе с британской газетой Times генерал ВС США Джеймс Рэйни.В частности, он заявил: "(Российская Федерация — прим. ред.) впереди нас (США — прим. ред.) по БПЛА в настоящее время".По оценке генерала, у американской армии были бы просто чудовищные потери, если бы ей сегодня пришлось вести масштабные боевые действия. Ведь к настоящему моменту американцы еще не успели перестроить свои войска для современных интенсивных конфликтов, в которых активно применяются беспилотники, пояснил Рэйни.Что же касается имеющегося у Соединенных Штатов опыта использования беспилотных систем, то его, по мнению генерала, Пентагону еще недостает для выработки собственной стратегии и создания своих средства противодействия угрозам со стороны БПЛА.

сша

2025

сша, вс рф, экспертное мнение