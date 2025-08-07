Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Англии ожидаемо снизил учетную ставку до минимума с 2023 года - 07.08.2025
Банк Англии ожидаемо снизил учетную ставку до минимума с 2023 года
Британский центробанк (Банк Англии) по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 4% с 4,25% годовых, это минимальный уровень с начала 2023 года,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 4% с 4,25% годовых, это минимальный уровень с начала 2023 года, следует из пресс-релиза регулятора."На этом заседании... комитет по монетарной политике большинством голосов в пять против четырех проголосовал за снижение... ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%", - говорится в сообщении.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Банк Англии начал повышать учётную ставку в конце 2021 года, в феврале 2023 года она была повышена до 4% с 3,5%, а в марте того же года – до 4,25%. Максимально в этом цикле повышения ставка составляла 5,25%, на этом уровне она продержалась год – с августа 2023 года по август 2024 года, после чего началось постепенное снижение.Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений, за счет ограничительной монетарной политики. Этот прогресс позволил снижать ставку рефинансирования на протяжении последнего года, говорится в релизе.Если в прошлом релизе регулятор отмечал, что ставка удерживается на ограничительном уровне, то теперь ЦБ отказался от этой формулировки - благодаря снижению ограничительный характер монетарной политики ослаб.Центробанк заявил, что комитет остается сосредоточен на сдерживании существующего или возникающего устойчивого инфляционного давления для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.Внутристрановые и внешнеполитические риски в отношении экономической активности сохраняются, хотя неопределенность вокруг внешнеторговой политики несколько ослабла, указывается в релизе.Постепенный и осторожный подход к дальнейшей отмене сдерживающих мер кредитно-денежной политики остается целесообразным, считает регулятор. Центробанк отмечает, что не придерживается заранее установленного курса монетарной политики, и комитет по-прежнему будет исходить из поступающих данных.
банк англии, финансы, ставка
Экономика, Банк Англии, Финансы, ставка
14:06 07.08.2025 (обновлено: 14:50 07.08.2025)
 
Банк Англии ожидаемо снизил учетную ставку до минимума с 2023 года

Британский центробанк по итогам заседания снизил учетную ставку до 4% годовых

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 4% с 4,25% годовых, это минимальный уровень с начала 2023 года, следует из пресс-релиза регулятора.
"На этом заседании... комитет по монетарной политике большинством голосов в пять против четырех проголосовал за снижение... ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Банк Англии начал повышать учётную ставку в конце 2021 года, в феврале 2023 года она была повышена до 4% с 3,5%, а в марте того же года – до 4,25%. Максимально в этом цикле повышения ставка составляла 5,25%, на этом уровне она продержалась год – с августа 2023 года по август 2024 года, после чего началось постепенное снижение.
Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений, за счет ограничительной монетарной политики. Этот прогресс позволил снижать ставку рефинансирования на протяжении последнего года, говорится в релизе.
Если в прошлом релизе регулятор отмечал, что ставка удерживается на ограничительном уровне, то теперь ЦБ отказался от этой формулировки - благодаря снижению ограничительный характер монетарной политики ослаб.
Центробанк заявил, что комитет остается сосредоточен на сдерживании существующего или возникающего устойчивого инфляционного давления для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
Внутристрановые и внешнеполитические риски в отношении экономической активности сохраняются, хотя неопределенность вокруг внешнеторговой политики несколько ослабла, указывается в релизе.
Постепенный и осторожный подход к дальнейшей отмене сдерживающих мер кредитно-денежной политики остается целесообразным, считает регулятор. Центробанк отмечает, что не придерживается заранее установленного курса монетарной политики, и комитет по-прежнему будет исходить из поступающих данных.
