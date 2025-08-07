https://1prime.ru/20250807/stavka-860437388.html

В Ozon оценили влияние снижения ставки ЦБ на бизнес продавцов

2025-08-07T15:49+0300

экономика

финансы

бизнес

ozon

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России положительно скажется на бизнесе продавцов Ozon, а также может повлиять на скорость, с которой компания продолжает погашать свой долговой портфель, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Мы считаем, что смягчение ставки может повлиять на скорость, с которой мы продолжаем выгашивать свой долговой портфель и может среднесрочно положительно сказаться на бизнесе продавцов, которые торгуют на нашей площадке", - сказал Герасимов. "Макроэкономические реалии должны влиять на темпы роста продавцов, потому что им приходится работать с финансовым плечом", - пояснил он. Ozon во втором квартале 2025 года вышел на чистую прибыль по МСФО - она составила 359 миллионов рублей против убытка в 28 миллиардов рублей годом ранее, оборот компании вырос в 1,5 раза - до 958,4 миллиарда рублей, сказано в отчете. В этой связи Ozon повысил прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год до 100-120 миллиардов рублей с 70-90 миллиардов при росте оборота приблизительно на 40% год к году.

