Суд оставил без рассмотрения иск Бочкаревой к бывшему мужу - 07.08.2025, ПРАЙМ
Суд оставил без рассмотрения иск Бочкаревой к бывшему мужу
2025-08-07T06:29+0300
2025-08-07T06:29+0300
общество
бизнес
москва
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы оставил без рассмотрения иск актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, так как истица не являлась на заседания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей было подано актрисой еще в августе 2024 года. Как указано в материалах, Бочкарева не являлась на заседания, в том числе и по вторичному вызову, при этом не просила суд рассмотреть заявление без нее. Ответчик Николай Борисов, в свою очередь, не требовал рассмотрения дела по существу. В этой связи суд 6 августа принял решение оставить заявление без рассмотрения. Ранее по данному разбирательству была проведена экспертиза. Тогда в суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство. У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
06:29 07.08.2025
 
Суд оставил без рассмотрения иск Бочкаревой к бывшему мужу

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы оставил без рассмотрения иск актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, так как истица не являлась на заседания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей было подано актрисой еще в августе 2024 года.
Как указано в материалах, Бочкарева не являлась на заседания, в том числе и по вторичному вызову, при этом не просила суд рассмотреть заявление без нее. Ответчик Николай Борисов, в свою очередь, не требовал рассмотрения дела по существу. В этой связи суд 6 августа принял решение оставить заявление без рассмотрения.
Ранее по данному разбирательству была проведена экспертиза. Тогда в суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство.
У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей.
В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
 
Заголовок открываемого материала