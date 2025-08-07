https://1prime.ru/20250807/sud-860405624.html

Суд оставил без рассмотрения иск Бочкаревой к бывшему мужу

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы оставил без рассмотрения иск актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, так как истица не являлась на заседания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей было подано актрисой еще в августе 2024 года. Как указано в материалах, Бочкарева не являлась на заседания, в том числе и по вторичному вызову, при этом не просила суд рассмотреть заявление без нее. Ответчик Николай Борисов, в свою очередь, не требовал рассмотрения дела по существу. В этой связи суд 6 августа принял решение оставить заявление без рассмотрения. Ранее по данному разбирательству была проведена экспертиза. Тогда в суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство. У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

