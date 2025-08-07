https://1prime.ru/20250807/sud-860418982.html

Суд частично удовлетворил иск Т-Банка к Citibank и его российской "дочке"

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Т-Банка, в котором он просил взыскать более 27,4 миллиона долларов (около 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с американского Citibank и его дочернего российского АО "Коммерческий банк "Ситибанк", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. Какую именно сумму суд взыскал с ответчиков, не уточняется, решение не опубликовано, так как разбирательство с сентября 2024 года проходило в закрытом режиме. Этот иск в марте 2024 года в суд направил Росбанк. После его присоединения к Т-Банку суд произвел процессуальную замену истца. Иск заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций денежных средств истца. Более подробно обстоятельства спора не сообщались. Стороны в настоящее время ведут еще одно судебное разбирательство в арбитражном суде Москвы – Т-Банк просит запретить ответчикам инициировать разбирательства против него, прямо или косвенно связанные с фактом причинения ему вреда "в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу предпринять все зависящие от ответчиков меры, направленные на прекращение таких разбирательств". В конце 2023 года арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали солидарно с нью-йоркского Citibank и его гонконгского филиала убытки в размере около 94,5 миллиона гонконгских долларов (более 1,1 миллиарда рублей по текущему курсу). В материалах того дела говорится, что Росбанк, имевший корреспондентский счет в гонконгском Citibank, 15 февраля 2023 года направил ему распоряжение о переводе около 94,5 миллиона гонконгских долларов на свой счет в АКБ "Бэнк оф Чайна". Citibank запросил дополнительную информацию, которую истец предоставил, но ответчик в итоге деньги так и не перевел. Суды взыскали убытки в размере зависших средств. Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

