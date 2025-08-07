https://1prime.ru/20250807/tarify-860415251.html

СМИ: тарифы США могут подтолкнуть Индию к укреплению связей с Россией и КНР

СМИ: тарифы США могут подтолкнуть Индию к укреплению связей с Россией и КНР - 07.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: тарифы США могут подтолкнуть Индию к укреплению связей с Россией и КНР

Действия США по вводу новых таможенных пошлин в отношении Индии могут подтолкнуть Нью-Дели к углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T10:21+0300

2025-08-07T10:21+0300

2025-08-07T10:21+0300

экономика

россия

индия

сша

китай

дональд трамп

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг – ПРАЙМ. Действия США по вводу новых таможенных пошлин в отношении Индии могут подтолкнуть Нью-Дели к углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами, считают опрошенные газетой The New York Times аналитики. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "(Действия США – ред.) подтолкнут Индию к пересмотру своей стратегической ориентации, углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами", - считает бывший торговый представитель индийского аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава. Как отмечает издание, решение Трампа ставит премьер-министра Индии Нарендру Моди в затруднительное положение. "Россия обеспечивает 45% импорта нефти в страну. Если Индия перестанет покупать российскую нефть, соглашаясь с более высокими ценами для потребителей и внутреннего производства, это нанесет политический ущерб правительству Моди", - отмечает издание. В то же время, если Индия проигнорирует угрозы США, то удар по ее экономике будет гораздо более дорогостоящим, пишет газета. "По данным индийской исследовательской группы Global Trade Research Initiative, повышение тарифов может вдвое сократить экспорт Индии в Соединенные Штаты на сумму более 86 миллиардов долларов. Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии, и на экспорт приходится почти 20% экономики Индии. Индия занимает лишь 10-е место среди американских торговых партнеров по товарам", - отмечается в материале. Трамп и Моди по итогам визита в США лидера Индии в феврале этого года поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов и с этой целью заключить двустороннее торговое соглашение, которое планировали подписать осенью этого года. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения.

https://1prime.ru/20250806/poshliny-860391265.html

индия

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, сша, китай, дональд трамп, нарендра моди