Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ozon после редомициляции ожидает начало торгов новым классом бумаг - обычные акции МКПАО "Озон" - к концу года, при этом на завершающих этапах редомициляции произойдет короткая остановка торгов, она продлится не более месяца, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов. В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию, акционеры компании рассмотрят вопросы, необходимые для завершения процесса, на внеочередном собрании 1 сентября. "Мы ожидаем, что к концу 2025 года все процедуры будут завершены и к концу года начнутся торги уже новым классом бумаг. То есть это будут обычные акции МКПАО. Где-то к завершающей четверти редомициляции произойдет короткая остановка торгов. Мы ожидаем, что она продлится не более месяца и по итогам мы с одной произведем обмен ценных бумаг, ... и начнутся торги ценными бумагами уже МКПАО", - сказал Герасимов. "Мы ожидаем, что это привет к возвращению нашей акции в первый котировальный список и включению во все релевантные для российского рынка индексы", - добавил он.
