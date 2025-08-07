Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/torgi-860435728.html
Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года
Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года - 07.08.2025, ПРАЙМ
Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года
Ozon после редомициляции ожидает начало торгов новым классом бумаг - обычные акции МКПАО "Озон" - к концу года, при этом на завершающих этапах редомициляции... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T15:09+0300
2025-08-07T15:09+0300
экономика
рынок
кипр
ozon
озон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ozon после редомициляции ожидает начало торгов новым классом бумаг - обычные акции МКПАО "Озон" - к концу года, при этом на завершающих этапах редомициляции произойдет короткая остановка торгов, она продлится не более месяца, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов. В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию, акционеры компании рассмотрят вопросы, необходимые для завершения процесса, на внеочередном собрании 1 сентября. "Мы ожидаем, что к концу 2025 года все процедуры будут завершены и к концу года начнутся торги уже новым классом бумаг. То есть это будут обычные акции МКПАО. Где-то к завершающей четверти редомициляции произойдет короткая остановка торгов. Мы ожидаем, что она продлится не более месяца и по итогам мы с одной произведем обмен ценных бумаг, ... и начнутся торги ценными бумагами уже МКПАО", - сказал Герасимов. "Мы ожидаем, что это привет к возвращению нашей акции в первый котировальный список и включению во все релевантные для российского рынка индексы", - добавил он.
https://1prime.ru/20250807/ozon-860413094.html
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_082f83e7062e067af941c7453ab07690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, кипр, ozon, озон
Экономика, Рынок, КИПР, Ozon, Озон
15:09 07.08.2025
 
Ozon ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года

Ozon после редомициляции ожидает начало торгов новым классом бумаг к концу года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ozon после редомициляции ожидает начало торгов новым классом бумаг - обычные акции МКПАО "Озон" - к концу года, при этом на завершающих этапах редомициляции произойдет короткая остановка торгов, она продлится не более месяца, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов.
В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию, акционеры компании рассмотрят вопросы, необходимые для завершения процесса, на внеочередном собрании 1 сентября.
"Мы ожидаем, что к концу 2025 года все процедуры будут завершены и к концу года начнутся торги уже новым классом бумаг. То есть это будут обычные акции МКПАО. Где-то к завершающей четверти редомициляции произойдет короткая остановка торгов. Мы ожидаем, что она продлится не более месяца и по итогам мы с одной произведем обмен ценных бумаг, ... и начнутся торги ценными бумагами уже МКПАО", - сказал Герасимов.
"Мы ожидаем, что это привет к возвращению нашей акции в первый котировальный список и включению во все релевантные для российского рынка индексы", - добавил он.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Ozon вышел на чистую прибыль по МСФО в 359 миллионов рублей
09:36
 
ЭкономикаРынокКИПРOzonОзон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала