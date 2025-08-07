https://1prime.ru/20250807/torgovlya-860410461.html

СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС

СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индонезия надеется, что сможет заключить соглашение с Евросоюзом о свободной торговле к сентябрю, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Индонезии при ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 июля заявила, что ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с США. "Представитель миссии Индонезии при ЕС заявил, что они "с оптимизмом" смотрят на то, что соглашение удастся заключить к сентябрю", - говорится в публикации. При этом представитель ЕК Олоф Жилл заявил изданию, что Евросоюзу необходимо "уточнить детали" в вопросе доступа на рынки для оставшихся ключевых товаров. В свою очередь, бывший депутат Европарламента Сесилия Мальмстрём выразила сомнение в возможности заключения сделки до сентября. Сославшись на свои источники, близкие к переговорам, она добавила, что заключение соглашения "определенно возможно" к концу этого года.

