https://1prime.ru/20250807/torgovlya-860410461.html
СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС
СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС - 07.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС
Индонезия надеется, что сможет заключить соглашение с Евросоюзом о свободной торговле к сентябрю, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:55+0300
2025-08-07T08:55+0300
2025-08-07T08:55+0300
экономика
индонезия
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
ек
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610809_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3869cbd4b92033365824da0f27db2dc9.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индонезия надеется, что сможет заключить соглашение с Евросоюзом о свободной торговле к сентябрю, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Индонезии при ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 июля заявила, что ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с США. "Представитель миссии Индонезии при ЕС заявил, что они "с оптимизмом" смотрят на то, что соглашение удастся заключить к сентябрю", - говорится в публикации. При этом представитель ЕК Олоф Жилл заявил изданию, что Евросоюзу необходимо "уточнить детали" в вопросе доступа на рынки для оставшихся ключевых товаров. В свою очередь, бывший депутат Европарламента Сесилия Мальмстрём выразила сомнение в возможности заключения сделки до сентября. Сославшись на свои источники, близкие к переговорам, она добавила, что заключение соглашения "определенно возможно" к концу этого года.
https://1prime.ru/20250726/turtsiya-859975250.html
индонезия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610809_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_42f39a794a7e947029a5002b453b2004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек, politico
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, ЕК, Politico
СМИ: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС
Politico: Индонезия надеется заключить соглашение о свободной торговле с ЕС
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индонезия надеется, что сможет заключить соглашение с Евросоюзом о свободной торговле к сентябрю, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Индонезии при ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 июля заявила, что ЕС и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с США.
"Представитель миссии Индонезии при ЕС заявил, что они "с оптимизмом" смотрят на то, что соглашение удастся заключить к сентябрю", - говорится в публикации.
При этом представитель ЕК Олоф Жилл заявил изданию, что Евросоюзу необходимо "уточнить детали" в вопросе доступа на рынки для оставшихся ключевых товаров.
В свою очередь, бывший депутат Европарламента Сесилия Мальмстрём выразила сомнение в возможности заключения сделки до сентября. Сославшись на свои источники, близкие к переговорам, она добавила, что заключение соглашения "определенно возможно" к концу этого года.
Турция заключила контракт на поставку 48 истребителей в Индонезию