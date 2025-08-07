https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860417839.html
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году - 07.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году
Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:04+0300
2025-08-07T11:04+0300
2025-08-07T11:21+0300
экономика
россия
оаэ
москва
ближний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_31badaca54ecf5c802a1a48e381c5ec2.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.Главное - в материале агентства ПРАЙМ.Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250731/mintrans-860182210.html
оаэ
москва
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8bb2f4f6a586123b0725385b56cc76f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, москва, ближний восток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году
Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил $9 миллиардов
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.
Главное - в материале агентства ПРАЙМ.
- Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта;
- Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве планируют обсудить экономическое сотрудничество РФ и ОАЭ с упором на реализацию конкретных проектов;
- Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%;
- Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня;
- российский "Яндекс" закрепился на рынке информационных технологий ОАЭ;
- Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки.
Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ