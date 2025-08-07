https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860417839.html

В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году

В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году

В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году

Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов

2025-08-07

2025-08-07T11:04+0300

2025-08-07T11:21+0300

экономика

россия

оаэ

москва

ближний восток

владимир путин

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.Главное - в материале агентства ПРАЙМ.Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

оаэ

москва

ближний восток

