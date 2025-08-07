Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году - 07.08.2025
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.Главное - в материале агентства ПРАЙМ.Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
11:04 07.08.2025 (обновлено: 11:21 07.08.2025)
 
В Кремле оценили товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году

Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил $9 миллиардов

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.

  • Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта;
  • Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве планируют обсудить экономическое сотрудничество РФ и ОАЭ с упором на реализацию конкретных проектов;
  • Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%;
  • Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня;
  • российский "Яндекс" закрепился на рынке информационных технологий ОАЭ;
  • Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки.
Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
