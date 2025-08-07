Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860430057.html
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов
Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T13:58+0300
2025-08-07T13:58+0300
экономика
россия
оаэ
рф
абу-даби
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860378376_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_7f2a814bd8ff1897487fca0f1e70d023.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 11,5 миллиардов долларов. Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами. "Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.
https://1prime.ru/20250807/oae-860428483.html
оаэ
рф
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860378376_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_12e771506b402037b5dc507e1c9952f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, рф, абу-даби, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, РФ, Абу-Даби, Владимир Путин
13:58 07.08.2025
 
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов

Президент ОАЭ Аль Нахайян: товарооборот России и ОАЭ достиг $11,5 миллиардов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 11,5 миллиардов долларов. Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами.
"Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ
13:45
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭРФАбу-ДабиВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала