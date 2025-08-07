https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860430057.html

Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 11,5 миллиардов долларов. Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами. "Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.

