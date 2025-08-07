https://1prime.ru/20250807/tramp-860403853.html

Трамп призвал команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

2025-08-07T04:00+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома. "Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", - говорится в публикации. В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.

