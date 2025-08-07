https://1prime.ru/20250807/tramp-860409349.html

Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства. По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера. "Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он.

