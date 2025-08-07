Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа
2025-08-07T08:36+0300
2025-08-07T08:36+0300
08:36 07.08.2025
 
© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
© AFP / Saul Loeb
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства.
По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера.
"Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он.
"Фактор Трампа": что будет с рублем после 8 августа
Заголовок открываемого материала