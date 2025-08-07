https://1prime.ru/20250807/tramp-860409349.html
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа
Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:36+0300
2025-08-07T08:36+0300
2025-08-07T08:36+0300
экономика
россия
вашингтон
китай
сша
дональд трамп
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства. По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера. "Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250807/rubl-860393757.html
вашингтон
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, китай, сша, дональд трамп, цру
Экономика, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ сделал тяжелое признание о тарифной политике Трампа
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: тарифная политика США при Трампе отталкивает союзников
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства.
По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера.
"Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он.
"Фактор Трампа": что будет с рублем после 8 августа