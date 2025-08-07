https://1prime.ru/20250807/tramp-860439320.html
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. "Генеральный директор Intel крайне скомпрометирован и должен немедленно уйти в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Спасибо за внимание!" — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом. Акции Intel на фоне скандала упали почти на 5% в ходе предварительных торгов.
