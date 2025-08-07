Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel - 07.08.2025, ПРАЙМ
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel - 07.08.2025, ПРАЙМ
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:41+0300
2025-08-07T16:41+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/28/826832840_0:323:4656:2942_1920x0_80_0_0_196ba0d5cffc2a47da6473e429123f4b.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. "Генеральный директор Intel крайне скомпрометирован и должен немедленно уйти в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Спасибо за внимание!" — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом. Акции Intel на фоне скандала упали почти на 5% в ходе предварительных торгов.
сша
китай
сша, китай, дональд трамп
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
16:41 07.08.2025
 
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel

Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов.
"Генеральный директор Intel крайне скомпрометирован и должен немедленно уйти в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Спасибо за внимание!" — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании.
По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом.
Акции Intel на фоне скандала упали почти на 5% в ходе предварительных торгов.
Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones
2 ноября 2024, 14:36
2 ноября 2024, 14:36
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
