Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel

2025-08-07T16:41+0300

экономика

сша

китай

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. "Генеральный директор Intel крайне скомпрометирован и должен немедленно уйти в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Спасибо за внимание!" — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом. Акции Intel на фоне скандала упали почти на 5% в ходе предварительных торгов.

сша

китай

2025

