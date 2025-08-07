https://1prime.ru/20250807/tramp-860440766.html

Трамп снова выступит в Белом доме на необъявленную тему

политика

дональд трамп

белый дом

сша

выступление

ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером вновь выступит в Белом доме на необъявленную тему, следует из распространенного расписания президентской администрации. "В 4.00 дня (23.00 мск - ред.) президент выступает с речью в Восточной комнате", - указано в графике Трампа. Дополнительные подробности предстоящего выступления не приводятся. Восточная комната Белого дома служит для проведения различных торжественных мероприятий и государственных приемов. В четверг в Белом доме, как ожидается, пройдет мероприятие по случаю Национального дня пурпурного сердца, он отмечается в США седьмого августа и приурочен к чествованию военнослужащих, получивших ранения или погибших в боевых условиях.

сша

