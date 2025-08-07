Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп снова выступит в Белом доме на необъявленную тему
Политика
Трамп снова выступит в Белом доме на необъявленную тему
Трамп снова выступит в Белом доме на необъявленную тему
политика
дональд трамп
белый дом
сша
выступление
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером вновь выступит в Белом доме на необъявленную тему, следует из распространенного расписания президентской администрации. "В 4.00 дня (23.00 мск - ред.) президент выступает с речью в Восточной комнате", - указано в графике Трампа. Дополнительные подробности предстоящего выступления не приводятся. Восточная комната Белого дома служит для проведения различных торжественных мероприятий и государственных приемов. В четверг в Белом доме, как ожидается, пройдет мероприятие по случаю Национального дня пурпурного сердца, он отмечается в США седьмого августа и приурочен к чествованию военнослужащих, получивших ранения или погибших в боевых условиях.
дональд трамп, белый дом, сша, выступление
Политика, Дональд Трамп, Белый дом, США, выступление
17:09 07.08.2025
 
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером вновь выступит в Белом доме на необъявленную тему, следует из распространенного расписания президентской администрации.
"В 4.00 дня (23.00 мск - ред.) президент выступает с речью в Восточной комнате", - указано в графике Трампа.
Дополнительные подробности предстоящего выступления не приводятся.
Восточная комната Белого дома служит для проведения различных торжественных мероприятий и государственных приемов.
В четверг в Белом доме, как ожидается, пройдет мероприятие по случаю Национального дня пурпурного сердца, он отмечается в США седьмого августа и приурочен к чествованию военнослужащих, получивших ранения или погибших в боевых условиях.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
16:41
 
Политика Дональд Трамп Белый дом США выступление
 
 
