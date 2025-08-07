https://1prime.ru/20250807/tramp-860442295.html

В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира - 07.08.2025, ПРАЙМ

В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T17:52+0300

2025-08-07T17:52+0300

2025-08-07T17:52+0300

политика

камбоджа

сша

дональд трамп

премия

нобелевская премия мира

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310197_0:103:3000:1791_1920x0_80_0_0_1a6c4f5fda4978106ed86c7df053bb3a.jpg

БАНГКОК, 7 авг – ПРАЙМ. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире". Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях. "Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме. "Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.

https://1prime.ru/20250807/tramp-860440766.html

камбоджа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камбоджа, сша, дональд трамп, премия, нобелевская премия мира