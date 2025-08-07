Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира - 07.08.2025
В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
2025-08-07T17:52+0300
2025-08-07T17:52+0300
БАНГКОК, 7 авг – ПРАЙМ. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире". Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях. "Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме. "Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.
17:52 07.08.2025
 
В Камбодже предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер Камбоджи Манет направил письмо в Нобелевский комитет о премии мира для Трампа

БАНГКОК, 7 авг – ПРАЙМ. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире".
Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях.
"Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме.
"Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Трамп снова выступит в Белом доме на необъявленную тему
