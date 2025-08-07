https://1prime.ru/20250807/tramp-860449495.html
Трамп сделал заявления о санкциях против России и условиях саммита РФ-США
2025-08-07T23:46+0300
2025-08-07T23:46+0300
2025-08-07T23:47+0300
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы. "Зависит от него (президента РФ Владимира Путина - ред.) мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него, очень разочарован", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Трамп также отметил, что "не любит долгие ожидания".Вместе с тем глава Белого дома заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с Путиным."Нет, он (президент РФ - ред.) не должен", - ответил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, является ли встреча с Владимиром Зеленским условием, без которого не пройдет саммит США-РФ."Они хотят встретиться со мной", - добавил Трамп, пообещав, что "сделает все возможное" для прекращения конфликта.
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.
"Зависит от него (президента РФ Владимира Путина - ред.) мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него, очень разочарован", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп также отметил, что "не любит долгие ожидания".
Вместе с тем глава Белого дома заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с Путиным.
"Нет, он (президент РФ - ред.) не должен", - ответил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, является ли встреча с Владимиром Зеленским условием, без которого не пройдет саммит США-РФ.
"Они хотят встретиться со мной", - добавил Трамп, пообещав, что "сделает все возможное" для прекращения конфликта.
