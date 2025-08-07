Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/turizm-860407895.html
Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке
Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке - 07.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке
Страховой полис является разумной инвестицией в спокойствие и безопасность туриста, но существуют способы сэкономить на нем: например, купить страховку заранее, | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:14+0300
2025-08-07T08:14+0300
экономика
бизнес
туризм
финансы
сша
канада
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505836_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_d0d047f019ef829161f80e54adf09340.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Страховой полис является разумной инвестицией в спокойствие и безопасность туриста, но существуют способы сэкономить на нем: например, купить страховку заранее, исключить из договора лишние риски и пользоваться франшизой, рассказал РИА Новости директор по развитию тревел-направления страховой компании "Лучи" Виталий Калинин. "Значительную экономию может принести заблаговременная покупка полиса: стоимость страховки нередко повышается по мере приближения даты вылета. Для тех, кто планирует несколько поездок в течение года, выгодным решением станет приобретение годового мультиполиса - такой вариант позволяет сэкономить до половины стоимости отдельных страховок", - сказал он. Эксперт также советует тщательно подходить к выбору опций, включая в полис только действительно необходимые услуги. "Например, если в планах нет занятий спортом, то соответствующее покрытие можно исключить", - пояснил Калинин. "Еще один способ сократить расходы - оформить полис с франшизой. Такой вариант обойдётся дешевле, но следует учитывать, что в случае небольших расходов часть суммы придется оплатить самостоятельно", - добавил он. При этом эксперт не советует полностью отказываться от полиса ради экономии. "Средняя стоимость страховки в размере 4-8% от стоимости поездки – это разумная инвестиция в спокойствие и безопасность. Один страховой случай может обойтись в десятки тысяч долларов, особенно в странах с дорогой медициной", – пояснил он. КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА Страна поездки, по его словам, является главным фактором, влияющим на стоимость туристической страховки. "Страны с высокой стоимостью медицинских услуг: например, США, Канада, Япония или Швейцария автоматически повышают стоимость страховки. В этих странах даже базовая медицинская помощь может стоить тысячи долларов, а серьезное лечение – десятки тысяч", - сказал Калинин. На цену полиса также влияет уровень рисков в конкретной стране: нестабильная политическая обстановка, частые природные катаклизмы или высокий риск тропических болезней могут повысить стоимость полиса на 20-50% по сравнению со страховкой для поездки в более безопасные страны. "Второй фактор, который влияет на стоимость страховки - возраст путешественника. Как правило, чем старше путешественник, тем выше вероятность наступления страхового случая, связанного со здоровьем. Многие путешественники старшего возраста сталкиваются с необходимостью декларировать хронические заболевания, что может дополнительно повлиять на стоимость полиса", – объяснил эксперт. Цена страховки также зависит от величины страхового покрытия - максимальной суммы, которую страховая компания выплатит в случае наступления страхового случая, и наполнения программы. "Базовые программы обычно покрывают только неотложную медицинскую помощь, в то время как расширенные варианты могут включать множество дополнительных опций. Например, страхование от отмены поездки (+30-40% стоимости полиса), страхование гражданской ответственности (+15-20%) или спортивные риски (в зависимости от категории спорта, от +30% до +300%)", - пояснил он.
https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html
сша
канада
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505836_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_b89e1913379b21888a37b190a19f331e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, финансы, сша, канада, япония
Экономика, Бизнес, Туризм, Финансы, США, КАНАДА, ЯПОНИЯ
08:14 07.08.2025
 
Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке

Эксперт Калинин: заблаговременная покупка страховки поможет сэкономить

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже в Хургаде, Египет
Туристы на пляже в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Страховой полис является разумной инвестицией в спокойствие и безопасность туриста, но существуют способы сэкономить на нем: например, купить страховку заранее, исключить из договора лишние риски и пользоваться франшизой, рассказал РИА Новости директор по развитию тревел-направления страховой компании "Лучи" Виталий Калинин.
"Значительную экономию может принести заблаговременная покупка полиса: стоимость страховки нередко повышается по мере приближения даты вылета. Для тех, кто планирует несколько поездок в течение года, выгодным решением станет приобретение годового мультиполиса - такой вариант позволяет сэкономить до половины стоимости отдельных страховок", - сказал он.
Эксперт также советует тщательно подходить к выбору опций, включая в полис только действительно необходимые услуги. "Например, если в планах нет занятий спортом, то соответствующее покрытие можно исключить", - пояснил Калинин.
"Еще один способ сократить расходы - оформить полис с франшизой. Такой вариант обойдётся дешевле, но следует учитывать, что в случае небольших расходов часть суммы придется оплатить самостоятельно", - добавил он.
При этом эксперт не советует полностью отказываться от полиса ради экономии. "Средняя стоимость страховки в размере 4-8% от стоимости поездки – это разумная инвестиция в спокойствие и безопасность. Один страховой случай может обойтись в десятки тысяч долларов, особенно в странах с дорогой медициной", – пояснил он.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА
Страна поездки, по его словам, является главным фактором, влияющим на стоимость туристической страховки. "Страны с высокой стоимостью медицинских услуг: например, США, Канада, Япония или Швейцария автоматически повышают стоимость страховки. В этих странах даже базовая медицинская помощь может стоить тысячи долларов, а серьезное лечение – десятки тысяч", - сказал Калинин.
На цену полиса также влияет уровень рисков в конкретной стране: нестабильная политическая обстановка, частые природные катаклизмы или высокий риск тропических болезней могут повысить стоимость полиса на 20-50% по сравнению со страховкой для поездки в более безопасные страны.
"Второй фактор, который влияет на стоимость страховки - возраст путешественника. Как правило, чем старше путешественник, тем выше вероятность наступления страхового случая, связанного со здоровьем. Многие путешественники старшего возраста сталкиваются с необходимостью декларировать хронические заболевания, что может дополнительно повлиять на стоимость полиса", – объяснил эксперт.
Цена страховки также зависит от величины страхового покрытия - максимальной суммы, которую страховая компания выплатит в случае наступления страхового случая, и наполнения программы.
"Базовые программы обычно покрывают только неотложную медицинскую помощь, в то время как расширенные варианты могут включать множество дополнительных опций. Например, страхование от отмены поездки (+30-40% стоимости полиса), страхование гражданской ответственности (+15-20%) или спортивные риски (в зависимости от категории спорта, от +30% до +300%)", - пояснил он.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
Вчера, 14:10
 
ЭкономикаБизнесТуризмФинансыСШАКАНАДАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала