Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке

Эксперт назвал способы сэкономить на туристической страховке

2025-08-07T08:14+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Страховой полис является разумной инвестицией в спокойствие и безопасность туриста, но существуют способы сэкономить на нем: например, купить страховку заранее, исключить из договора лишние риски и пользоваться франшизой, рассказал РИА Новости директор по развитию тревел-направления страховой компании "Лучи" Виталий Калинин. "Значительную экономию может принести заблаговременная покупка полиса: стоимость страховки нередко повышается по мере приближения даты вылета. Для тех, кто планирует несколько поездок в течение года, выгодным решением станет приобретение годового мультиполиса - такой вариант позволяет сэкономить до половины стоимости отдельных страховок", - сказал он. Эксперт также советует тщательно подходить к выбору опций, включая в полис только действительно необходимые услуги. "Например, если в планах нет занятий спортом, то соответствующее покрытие можно исключить", - пояснил Калинин. "Еще один способ сократить расходы - оформить полис с франшизой. Такой вариант обойдётся дешевле, но следует учитывать, что в случае небольших расходов часть суммы придется оплатить самостоятельно", - добавил он. При этом эксперт не советует полностью отказываться от полиса ради экономии. "Средняя стоимость страховки в размере 4-8% от стоимости поездки – это разумная инвестиция в спокойствие и безопасность. Один страховой случай может обойтись в десятки тысяч долларов, особенно в странах с дорогой медициной", – пояснил он. КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА Страна поездки, по его словам, является главным фактором, влияющим на стоимость туристической страховки. "Страны с высокой стоимостью медицинских услуг: например, США, Канада, Япония или Швейцария автоматически повышают стоимость страховки. В этих странах даже базовая медицинская помощь может стоить тысячи долларов, а серьезное лечение – десятки тысяч", - сказал Калинин. На цену полиса также влияет уровень рисков в конкретной стране: нестабильная политическая обстановка, частые природные катаклизмы или высокий риск тропических болезней могут повысить стоимость полиса на 20-50% по сравнению со страховкой для поездки в более безопасные страны. "Второй фактор, который влияет на стоимость страховки - возраст путешественника. Как правило, чем старше путешественник, тем выше вероятность наступления страхового случая, связанного со здоровьем. Многие путешественники старшего возраста сталкиваются с необходимостью декларировать хронические заболевания, что может дополнительно повлиять на стоимость полиса", – объяснил эксперт. Цена страховки также зависит от величины страхового покрытия - максимальной суммы, которую страховая компания выплатит в случае наступления страхового случая, и наполнения программы. "Базовые программы обычно покрывают только неотложную медицинскую помощь, в то время как расширенные варианты могут включать множество дополнительных опций. Например, страхование от отмены поездки (+30-40% стоимости полиса), страхование гражданской ответственности (+15-20%) или спортивные риски (в зависимости от категории спорта, от +30% до +300%)", - пояснил он.

