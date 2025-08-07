Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа
Политика
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа
2025-08-07T11:53+0300
2025-08-07T11:53+0300
политика
россия
сша
турция
владимир путин
дональд трамп
АНКАРА, 7 авг - ПРАЙМ. Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации президента страны. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее. "У нас нет такой информации", - заявили РИА Новости в администрации президента на просьбу прокомментировать возможность проведения саммита лидеров РФ и США в Турции на следующей неделе.
сша
турция
россия, сша, турция, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
ПолитикаРОССИЯСШАТУРЦИЯВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала