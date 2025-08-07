https://1prime.ru/20250807/ukraina-860409538.html

"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины

"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины

Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T08:42+0300

2025-08-07T08:42+0300

2025-08-07T08:42+0300

политика

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок", — заметил эксперт.Макгрегор также обратил внимание, что страны Европы должны готовиться провести переговоры с Москвой.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Сообщалось, что российские военные продолжили активное наступление вглубь обороны противника.

https://1prime.ru/20250806/shvetsiya-860379986.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша