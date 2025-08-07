Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860409538.html
"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины
"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины
Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:42+0300
2025-08-07T08:42+0300
политика
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок", — заметил эксперт.Макгрегор также обратил внимание, что страны Европы должны готовиться провести переговоры с Москвой.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Сообщалось, что российские военные продолжили активное наступление вглубь обороны противника.
https://1prime.ru/20250806/shvetsiya-860379986.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
08:42 07.08.2025
 
"Конец близок": в США предсказали скорое поражение Украины

Полковник Макгрегор: Украина движется к поражению

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок", — заметил эксперт.
Макгрегор также обратил внимание, что страны Европы должны готовиться провести переговоры с Москвой.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Сообщалось, что российские военные продолжили активное наступление вглубь обороны противника.
Флаг Швеции
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Вчера, 12:56
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала