МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украина приближается к поражению на поле боя. Такое мнение на YouTube-канале Рэйчел Блевинс выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок", — заметил эксперт.Макгрегор также обратил внимание, что страны Европы должны готовиться провести переговоры с Москвой.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Сообщалось, что российские военные продолжили активное наступление вглубь обороны противника.
