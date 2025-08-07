Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должно закончиться": В США назвали главное условие для мира на Украине - 07.08.2025
Политика
"Должно закончиться": В США назвали главное условие для мира на Украине
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при решении его коренных причин,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при решении его коренных причин, а именно — прекращении расширения НАТО на восток, как и неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин."Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться", - заявил эксперт.Джонсон также считает, что Запад не готов к конструктивным переговорам с Россией, поскольку преследует цель ее уничтожения и будет использовать любые возможности для этого.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер заявил о намерении добиться устранения известных первопричин украинского конфликта, которые привели к нынешней острой ситуации.
09:23 07.08.2025
 
"Должно закончиться": В США назвали главное условие для мира на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине закончится после решения первопричин

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при решении его коренных причин, а именно — прекращении расширения НАТО на восток, как и неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин.
"Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться", - заявил эксперт.
Джонсон также считает, что Запад не готов к конструктивным переговорам с Россией, поскольку преследует цель ее уничтожения и будет использовать любые возможности для этого.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер заявил о намерении добиться устранения известных первопричин украинского конфликта, которые привели к нынешней острой ситуации.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Есть шанс": на Западе назвали главного противника сделки России и США
