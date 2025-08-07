https://1prime.ru/20250807/ukraina-860413410.html

Киев договорился о предоставлении только 22 миллиардов долларов от МВФ

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что Киев заключил договоренности о предоставлении только 22 миллиардов долларов внешнего финансирования по программам МВФ на следующий год из 35 миллиардов, необходимых бюджету. "На следующий год у нас 22 миллиарда долларов пока имеют подтвержденные источники. Но потребность - около 35 миллиардов. Это означает, что по остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне", - заявил Пышный в интервью агентству РБК-Украина. Как добавил Пышный, в по итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну. В июле украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинские журналисты подсчитали тогда, что страна может лишиться более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025–2026 годах. Позднее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз не планирует замораживать какое-либо финансирование, предназначенное для Украины, после решения Верховной рады восстановить независимость антикоррупционных органов. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

