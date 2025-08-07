Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что провластные украинские каналы охватила паника в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. По словам дипломата, подготовка саммита уже началась, ориентировочно она запланирована на следующую неделю, однако точные сроки подготовки пока неизвестны. Место проведения встречи согласовано, но о деталях Кремль проинформирует позднее.
украина, киев, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча
Политика, УКРАИНА, Киев, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что провластные украинские каналы охватила паника в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. По словам дипломата, подготовка саммита уже началась, ориентировочно она запланирована на следующую неделю, однако точные сроки подготовки пока неизвестны. Место проведения встречи согласовано, но о деталях Кремль проинформирует позднее.
