"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что провластные украинские каналы охватила паника в связи с предстоящей встречей президента России Владимира
2025-08-07T13:42+0300
2025-08-07T13:42+0300
2025-08-07T13:42+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что провластные украинские каналы охватила паника в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. По словам дипломата, подготовка саммита уже началась, ориентировочно она запланирована на следующую неделю, однако точные сроки подготовки пока неизвестны. Место проведения встречи согласовано, но о деталях Кремль проинформирует позднее.
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
Дубинский: провластные каналы на Украине в панике из-за встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что провластные украинские каналы охватила паника в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. По словам дипломата, подготовка саммита уже началась, ориентировочно она запланирована на следующую неделю, однако точные сроки подготовки пока неизвестны. Место проведения встречи согласовано, но о деталях Кремль проинформирует позднее.
