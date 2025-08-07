Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Украины сократились в июле на 4,5% - 07.08.2025
Международные резервы Украины сократились в июле на 4,5%
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5% и составили 43 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. Регулятор в июне сообщал, что в мае международные резервы Украины сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, составили 43 миллиарда долларов. В июле они уменьшились на 4,5%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
нацбанк, украина, финансы
Экономика, Нацбанк, УКРАИНА, Финансы
17:58 07.08.2025
 
Международные резервы Украины сократились в июле на 4,5%

Нацбанк Украины: международные резервы страны в июле сократились до 43 млрд долларов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5% и составили 43 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны.
Регулятор в июне сообщал, что в мае международные резервы Украины сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов.
"Международные резервы по состоянию на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, составили 43 миллиарда долларов. В июле они уменьшились на 4,5%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек
