Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860444789.html
"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным
"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным - 07.08.2025, ПРАЙМ
"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным
Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:18+0300
2025-08-07T19:24+0300
политика
конфликт на украине
урегулирование
причины
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева о возможной "историчности" ожидаемой встречи лидеров РФ и США."Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной, - отметил профессор. - Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны".Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что ожидаемые переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов могут стать историческими.
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860412072.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, урегулирование, причины, экспертное мнение
Политика, Конфликт на Украине, урегулирование, причины, экспертное мнение
19:18 07.08.2025 (обновлено: 19:24 07.08.2025)
 
"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным

Дизен: для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева о возможной "историчности" ожидаемой встречи лидеров РФ и США.
"Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной, - отметил профессор. - Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны".
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что ожидаемые переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов могут стать историческими.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Должно закончиться": В США назвали главное условие для мира на Украине
09:23
 
ПолитикаКонфликт на Украинеурегулированиепричиныэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала