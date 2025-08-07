https://1prime.ru/20250807/ukraina-860444789.html

"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным

"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным - 07.08.2025, ПРАЙМ

"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным

Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T19:18+0300

2025-08-07T19:18+0300

2025-08-07T19:24+0300

политика

конфликт на украине

урегулирование

причины

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева о возможной "историчности" ожидаемой встречи лидеров РФ и США."Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной, - отметил профессор. - Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны".Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что ожидаемые переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов могут стать историческими.

https://1prime.ru/20250807/ukraina-860412072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, урегулирование, причины, экспертное мнение