"США нужно перестать". В Европе дали совет Трампу по переговорам с Путиным

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чтобы завершился российско-украинский конфликт, нужно устранить первопричины его возникновения. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева о возможной "историчности" ожидаемой встречи лидеров РФ и США."Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной, - отметил профессор. - Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны".Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что ожидаемые переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов могут стать историческими.
